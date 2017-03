Fillon soll in Affäre formell beschuldigt werden und hält an Kandidatur fest

Der durch eine Scheinbeschäftigungsaffäre belastete französische Präsidentschaftskandidat François Fillon soll formell beschuldigt werden, hält aber an seiner Kandidatur fest. Die zuständigen Untersuchungsrichter hätten ihn für den 15. März vorgeladen und er werde dem Folge leisten, kündigte der konservative Politiker am Mittwoch in Paris an. Fillon sprach von einem Versuch, ihn politisch zu "ermorden".

Gegen Fillon ermitteln drei Untersuchungsrichter wegen möglicher Veruntreuung staatlicher Gelder. Nach Enthüllungen der investigativen Satirezeitung "Le Canard Enchaîné" beschäftigte er seine Frau jahrelang als parlamentarische Assistentin, ohne dass sie tatsächlich arbeitete. Nach Fillons Angaben geht es um Steuergelder in Höhe von rund 680.000 Euro nach Abzug der Sozialbeiträge. Der Präsidentschaftskandidat hat den Vorwurf der Scheinbeschäftigung stets zurückgewiesen.