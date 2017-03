Fillon will Anhänger auf Kundgebung in Paris mobilisieren

Der stark angeschlagene französische Präsidentschaftskandidat François Fillon hält am Sonntag (15.00 Uhr) in Paris eine Wahlkampfveranstaltung ab. Mit der Kundgebung auf dem Trocadéro-Platz in der Nähe des Eiffelturms will er demonstrieren, dass er in der Bevölkerung noch eine breite Unterstützung genießt. Der konservative Politiker steht wegen einer Scheinbeschäftigungsaffäre um seine Ehefrau massiv unter Druck, zahlreiche Parteifreunde und Mitarbeiter haben sich bereits von ihm abgewandt.

Fillon appellierte in einem auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter veröffentlichten Video an seine Anhänger, sich nicht davon abhalten zu lassen, ihn zu wählen, und "sehr zahlreich" auf dem Trocadéro-Platz zu erscheinen. Sein Wahlkampfteam hofft auf bis zu 45.000 Teilnehmer.