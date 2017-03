Finanzvorstand Lutz soll an die Spitze der Deutschen Bahn rücken

Überraschung bei der Deutschen Bahn: Der langjährige Finanzvorstand Richard Lutz soll in wenigen Tagen offiziell den Chefposten der Deutschen Bahn übernehmen, wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus Koalitionskreisen erfuhr. Der 52-Jährige führt den Konzern seit dem unerwarteten Rücktritt von Rüdiger Grube Ende Januar bereits kommissarisch. Für den früheren Kanzleramtsminister und einflussreichen Bahn-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla war mitten im Wahljahr offenbar die Zeit noch nicht reif.

Auf Lutz als neuen Bahn-Chef verständigten sich nach Angaben aus Koalitionskreisen Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD), Kanzleramtsminister Peter Altmaier und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (beide CDU). Der promovierte Betriebswirt ist bereits seit 1994 auf verschiedenen Posten bei der Deutschen Bahn. Seit fast sieben Jahren ist er Finanzvorstand.

Die Koalition entschied sich damit für einen langjährigen Kenner des Konzerns: Lutz war de facto die rechte Hand von Grube und an dessen Seite das Gesicht der Bilanzpressekonferenzen des Unternehmens. Während er dabei bisher nach Grube die wichtigsten Zahlen des Vorjahres erläuterte, stellt er aller Voraussicht nach bereits in der nächsten Woche die Bilanz für 2016 selbst als neuer Bahn-Chef vor.

Die Personalie muss zuvor aber noch vom Aufsichtsrat abgesegnet werden. Am Wochenende wollen sich deshalb Spitzenpolitiker mit Mitgliedern des Gremiums treffen, wie aus Koalitionskreisen weiter verlautete. Die nächste reguläre Sitzung des Aufsichtsrats, bei der dann der neue Bahn-Chef offiziell bestimmt werden soll, findet am 22. März statt - am Tag vor der Bilanzpressekonferenz.

Auf Vorschlag des Verkehrsministeriums soll außerdem der Vorstand umstrukturiert werden: So soll ein Ressort für Digitalisierung und Technik sowie eines für den Schienengüterverkehr geschaffen werden, hieß es aus Koalitionskreisen. Damit wolle die Bahn ihre "Zukunftsfelder betonen". Laut "Welt" sind der Siemens-Manager Siegfried Russwurm als Technik-Vorstand und die Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Sigrid Nikutta, als neue Leiterin des Schienengüterverkehrs im Gespräch.

An die Spitze des Konzerns schafft es Bahn-Vorstand Pofalla damit vorerst nicht. Er wird zwar bereits seit langem als Kronprinz gehandelt, kam allerdings erst 2015 zur Deutschen Bahn - zunächst als Generalbevollmächtigter für politische und internationale Beziehungen, ab August 2015 dann als Vorstandsmitglied. Seit Jahresbeginn führt Pofalla das überaus wichtige Infrastruktur-Ressort.

Es sei richtig, "nicht den bahnfernen Ex-Politiker Ronald Pofalla an die Spitze des Bahnkonzerns zu setzen", erklärten die Grünen-Politiker Anton Hofreiter und Matthias Gastel. Mit der Entscheidung für Lutz habe sich die Koalition aber "für den Status Quo entschieden und nicht für den Aufbruch", kritisierten sie.

Offensichtlich wolle die Bundesregierung das Thema Bahn aus dem Wahlkampf heraushalten, erklärte die Linken-Politikerin Sabine Leidig. Lutz sei de facto nur eine Übergangslösung, "um dann in ein oder zwei Jahren den Weg für Pofalla frei zu machen".

Der Fahrgastverband Pro Bahn hielt den bisherigen Finanzvorstand dagegen für eine gute Wahl. Lutz sei "ein guter Mann", sagte Verbandssprecher Karl-Peter Naumann dem "Tagesspiegel" vom Mittwoch. "Er kennt die Bahn schon sehr lange und bewahrt stets die Ruhe."