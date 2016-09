Flüchtlingsstreit überschattet Spitzentreffen der großen Koalition

Überschattet vom Flüchtlingsstreit haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel und CSU-Chef Horst Seehofer bei einem Spitzentreffen im Kanzleramt um die verbleibenden politischen Projekte der großen Koalition gerungen. Gut ein Jahr vor der Bundestagswahl ging es am Sonntag unter anderem um die Erbschaftssteuerreform und die Rentenpolitik. Konkrete Ergebnisse galten als unwahrscheinlich, öffentliche Erklärungen waren nicht geplant.

Zunächst kamen Merkel und Seehofer zu einem Zweier-Gespräch zusammen, später stieß Gabriel dazu. Der SPD-Chef hatte einem Bericht der "Bild am Sonntag" zufolge vor dem Spitzentreffen einen Brief an die Kanzlerin und den bayerischen Ministerpräsident geschickt, in dem er vor einem Verlust der Handlungsfähigkeit der Bundesregierung warnt. "Wir müssen den Beweis antreten, dass die Koalition den Willen und die Kraft aufbringt, den Zusammenhalt der ganzen Gesellschaft zu festigen", zitiert das Blatt.

Nach Angaben aus Koalitionskreisen standen am Sonntag die vom Verfassungsgericht angemahnte Reform der Erbschaftssteuer, das koalitionsintern umstrittene Gesetz zur gleichen Bezahlung von Männern und Frauen, Fragen der Bund-Länder-Finanzen sowie die Rentenpläne der Koalition auf der Agenda. Eine wichtige Rolle dürfte aber auch die Flüchtlingspolitik spielen, die zwischen den Koalitionspartnern und insbesondere zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU für Zwist sorgt.

Die Christsozialen dringen seit Monaten auf einen härteren Kurs - nicht zuletzt als Reaktion auf die Wahlerfolge der rechtspopulistischen AfD. Gegenüber der "Bild am Sonntag" zeigte sich Seehofer optimistisch, dass sich die Union "in nächster Zeit" auf einen gemeinsamen Nenner einigen werde. Zugleich machte er deutlich: "Die Union kommt aus dem Verlierermodus nur heraus, wenn wir eine klare Antwort geben, wie wir die Zuwanderung begrenzen wollen."

Kurz vor dem Spitzentreffen hatte der CSU-Vorstand ein Positionspapier beschlossen, in dem die Christsozialen unter anderem eine Obergrenze bei der Flüchtlingszuwanderung von 200.000 im Jahr fordern. Die Kanzlerin lehnt dies ab - allerdings wächst auch innerhalb der CDU der Unmut über ihre Politik. Einem "Spiegel"-Bericht zufolge äußerte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Jens Spahn, bei einer Telefonschaltkonferenz des CDU-Vorstands scharfe Kritik an Merkel.

Statt immer nur "Wir schaffen das" zu sagen, solle die CDU lieber überlegen, "wie wir dahin kommen, dass die Menschen tatsächlich darauf vertrauen, dass wir es schaffen", sagte Spahn demnach. Die Menschen stellten zu Recht die bange Frage, warum die Integration diesmal besser als in der Vergangenheit funktionieren solle.

Gabriel kritisierte im Vorfeld des Spitzentreffens die Union scharf. Vor allem die CSU tue sich in der Flüchtlingsthematik mit "Parolen und schrägen Vorschlägen" wie einem Burka-Verbot hervor und betreibe damit eine "Banalisierung der Politik". Im Berliner "Tagesspiegel" machte der SPD-Chef die Union für den Aufschwung der AfD verantwortlich, weil CDU und CSU die finanzielle Unterstützung für Kommunen bei der Flüchtlingsintegration lange blockiert hätten.

In seinem Schreiben an Merkel und Seehofer stellte Gabriel laut "BamS" einen Sechs-Punkte-Plan auf, den die Koalition abarbeiten müsse. Dazu zählten ein schneller Kabinettsbeschluss über das Gesetz für Lohngerechtigkeit, eine zügige Einigung bei der Reform der Erbschaftssteuer, die Angleichung der Renten in Ost und West aus Steuermitteln, die Einführung der Lebensleistungsrente, die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen sowie eine erneute Mietrechtsreform.