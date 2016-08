Flughafenterminal in Frankfurt am Main nach Fehlalarm teilweise geräumt

Große Aufregung am Flughafen in Frankfurt am Main: Die Bundespolizei hat am Mittwoch ein Terminal des größten deutschen Flughafens teilweise räumen lassen, weil eine Frau nach einem Alarm an der Sicherheitskontrolle zunächst verschwunden war. Bei der Passagierin hatte laut Bundespolizei ein Sprengstoffalarm ausgelöst. Sie wurde kurz darauf gefunden. Weder bei ihr noch bei der Durchsuchung des Terminals fanden die Beamten etwas Verdächtiges.

Die Frau sei nach dem Alarm an der Kontrolle am Mittwochmorgen "plötzlich" weg gewesen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Daraufhin entschloss sich die Polizei, einen Teil des Terminals zu räumen. Die Frau wurde kurz darauf gefunden und zu der Situation befragt. Sie sei wohl in der Annahme gegangen, dass die Kontrolle abgeschlossen gewesen sei, sagte der Sprecher. Die Ermittlungen dauerten jedoch noch an.

Nach der Räumung wurde das Terminal durchsucht. Dabei wurden laut Bundespolizei keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Am Mittwochmittag wurden die Sicherheitskontrollen der Passagiere daraufhin wieder aufgenommen. Alle betroffenen Fluggäste mussten erneut kontrolliert werden. Durch die Räumung kam es zu Beeinträchtigungen im Flugverkehr.