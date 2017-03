Flugverkehr an Berliner Flughäfen liegt noch bis Mittwochmorgen lahm

An den Berliner Flughäfen geht bis Mittwochmorgen so gut wie nichts mehr: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi weitete den Streik des Bodenpersonals aus und rief auch für Dienstag zu Arbeitsniederlegungen auf. Am Montag fielen in Schönefeld und Tegel wie bereits am ersten Streiktag vergangenen Freitag nahezu alle Flüge aus.

Die Streikleitung habe beschlossen, die Arbeitsniederlegungen auch am Dienstag ganztägig fortzusetzen, teilte Verdi mit. Der Streik ende am Mittwochmorgen mit Beginn der Frühschichten um 05.00 Uhr. Hintergrund ist ein festgefahrener Tarifkonflikt um bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen für die gut 2000 Beschäftigten der Bodendienste an den beiden Berliner Flughäfen.

Die Arbeitgeber hätten "immer noch kein Entgegenkommen signalisiert" und würden sich einer Lösung am Verhandlungstisch widersetzen, begründete Verdi die Verlängerung des Ausstands. Es sei "wenig hilfreich", dass die Arbeitergeber weiterhin die "vermeintlichen Vorzüge" ihres Angebots vom vergangenen Dienstag hervorhöben. Dieses sei aber von der Tarifkommission einstimmig abgelehnt worden.

Die Gewerkschaft forderte vielmehr ein "deutlich verbessertes Angebot". Die Beschäftigten des Bodenpersonals erhielten "vielfach Löhne, von denen sie nicht leben können, viele müssen aufstocken oder einen Zweitjob ausführen, um wirtschaftlich über die Runden zu kommen".

Verdi hatte das Bodenpersonal in Tegel und Schönefeld bereits am Freitag und am Montag zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. An beiden Tagen mussten deshalb jeweils rund 660 Flüge gestrichen werden - am Montag waren es in Schönefeld nach Angaben der Flughafengesellschaft 195 Flüge und in Tegel 465. Passagiere wurden gebeten, sich vor Reisebeginn bei ihrer Fluggesellschaft über ihren Flug zu informieren.