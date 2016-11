Flugzeugunglück mit 71 Toten in Kolumbien erschüttert Fußballwelt

Ihr Traum vom Gewinn des wichtigsten Titels in der Vereinsgeschichte endete mit einer Tragödie: Auf dem Weg zum Finale um den Südamerika-Cup ist fast die die gesamte Fußballmannschaft des brasilianischen Erstligisten Chapecoense ums Leben gekommen. Nach Behördenangaben starben bei dem Absturz in der Nacht zum Dienstag in Kolumbien 71 Menschen, sechs Insassen überlebten. Chapecoenses Finalgegner Atlético Nacional schlug vor, dem trauernden Verein den Titel zu überlassen.

Der brasilianische Überraschungsfinalist Chapecoense war auf dem Weg zum Hinspiel des Finales um den Südamerika-Cup gegen den kolumbianischen Rivalen Atlético Nacional. Die Chartermaschine vom Typ British Aerospace 146 stürzte um 22.34 Uhr Ortszeit (04.34 Uhr MEZ) bei Medellín in bergigem Gelände ab.

Das Flugzeug hatte zuvor einen Notfall gemeldet. Laut einem Sprecher der Luftfahrtbehörde gab es Hinweise auf Fehler in der Bordelektronik der Maschine. Um die genaue Absturzursache zu ermitteln, sollen nun die Flugschreiber ausgewertet werden, die am Unfallort geborgen wurden.

Die Behörden waren zunächst von 75 Toten und sechs Überlebenden ausgegangen. Später stellte sich laut dem kolumbianischen Katastrophenschutz aber heraus, dass vier Menschen, die auf der Passagierliste standen, gar nicht an Bord der Unglücksmaschine waren. Drei Spieler, eine Stewardess, ein Flugzeugtechniker sowie ein Journalist überlebten Behördenangaben zufolge das Unglück.

Auch Torwart Marcos Danilo Padilha war zunächst gerettet worden, er starb aber auf dem Weg ins Krankenhaus. Neun Spieler waren nicht zum Finale mitgereist. Unter den Opfern waren auch 20 brasilianische Sportreporter.

Das Flugzeug war in São Paulo gestartet und zu einem Zwischenstopp in Santa Cruz in Bolivien gelandet. Anschließend flog es weiter Richtung Rionegro bei Medellín. Der Absturzort liegt rund 50 Kilometer von Medellín entfernt in den Bergen von Cerro Gordo.

Der Bürgermeister der nahe der Absturzstelle gelegenen Stadt La Ceja, Elkin Ospina, sagte, der Unglücksort in 3300 Metern Höhe sei sehr unzugänglich. Retter brauchten mit ihren Tragen mehr als eine halbe Stunde bis zur Unglücksstelle. Zudem behinderte schlechtes Wetter die Rettungsarbeiten.

Brasiliens Staatschef Michel Temer ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. Chapecoenses Vize-Vereinspräsident Ivan Tozzo sprach von einem "schrecklichen Schmerz" und einer "sehr großen Tragödie". Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) erklärte, die "schreckliche Nachricht" gehe "besonders unter die Haut".

Auch die Anteilnahme in der Fußballwelt war groß: "Die brasilianische Fußballfamilie trauert. Es ist eine Tragödie", schrieb Brasiliens Stürmer-Legende Pelé im Onlinedienst Twitter. Auch Argentiniens Fußball-Idol Diego Maradona zeigte sich bestürzt. "Von heute an bin ich Fan von Chapecoense", erklärte er.

Messi sprach den Hinterbliebenen sein Beileid aus. Der Stürmerstar war vor zwei Wochen mit der argentinischen Nationalelf mit derselben Maschine geflogen. Messis Verein, der FC Barcelona, und der spanische Spitzenclub Real Madrid unterbrachen ihr Training für eine Schweigeminute. Der Präsident des Weltfußballverbandes Fifa, Gianni Infantino, sprach von einem "sehr traurigen Tag für den Fußball".

Chapecoense zählt in dem fußballverrückten Land zu den kleinen Clubs, erlebte zuletzt aber einen sportlichen Höhenflug. Nach zwei Jahrzehnten in unteren Ligen kämpfte sich das Team 2014 wieder in die erste Liga zurück. Im vergangenen Jahr belegte Chapecoense Real Tabellenplatz 14 unter 20 Mannschaften.

Die nun abgesagten Endspiele gegen Atlético Nacional sollten zum Höhepunkt in der Vereinsgeschichte werden. Die Copa Sudamericana ist nach der Copa Libertadores der zweitwichtigste südamerikanische Vereinswettbewerb. Atlético Nacional sprach sich dafür aus, Chapecoense ehrenhalber zum Sieger des Copa Sudamericana auszurufen.

Das Unglück erinnert an andere schwere Flugzeugabstürze, bei denen Fußballteams betroffen waren; etwa an die Katastrophe vom 6. Februar 1958 in München, als eine Maschine mit der englischen Meistermannschaft Manchester United beim Start verunglückte und 23 Menschen starben, darunter acht Spieler.