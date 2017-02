Flynns Rücktritt stürzt Trump-Regierung tiefer in die Krise

Weniger als vier Wochen nach Amtsantritt rutschen US-Präsident Donald Trump und seine Regierung immer tiefer in die Krise. Auf den schweren Rückschlag mit dem Einreisebann, der von den Gerichten vorläufig aufgehoben wurde, folgte nun der dramatische Abgang eines der wichtigsten Mitglieder des Trump-Teams: Der Nationale Sicherheitsberater Michael Flynn musste wegen Falschbehauptungen über seine Kontakte zu Russland den Hut nehmen.

Flynns Rücktritt wurde durch Enthüllungen in den Medien befördert, die dokumentierten, dass der pensionierte Drei-Sterne-General gegenüber Vizepräsident Mike Pence unwahre Angaben über Telefonate mit dem russischen Botschafter gemacht hatte. Trump zeigte sich am Dienstag erbost über die Durchstechereien aus Regierungskreisen.

"Die eigentliche Frage ist, wieso es so viele illegale undichte Stellen in Washington gibt", schrieb der Präsident im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Wird es auch solche undichten Stellen geben, wenn ich mich mit Nordkorea etc. befasse?". Seit Trumps Amtsantritt sickern deutlich häufiger Informationen aus dem Innenleben der Regierung durch als unter Vorgänger Barack Obama. Hintergrund sind offenbar interne Machtkämpfe.

Flynn räumte in seiner Rücktrittserklärung ein, dass er Pence durch seine "unvollständigen Informationen" über die Gespräche mit Botschafter Sergej Kisljak in Schwierigkeiten gebracht habe. Gestützt auf Flynns Angaben hatte Pence beteuert, dass es bei diesen Gesprächen nicht um die von Obama verhängten Sanktionen gegen Russland gegangen sei.

US-Zeitungen berichteten dann aber am Freitag über Mitschriften der Telefonate, aus denen das Gegenteil hervorgeht. Demnach sicherte Flynn dem Botschafter zu, dass die Trump-Truppe sich gegenüber Moskau nachsichtiger zeigen werde als die Vorgängerregierung. Diese Zusicherungen kamen ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als Obama wegen der mutmaßlichen russischen Cyber-Interventionen zugunsten Trumps im Wahlkampf neue Strafmaßnahmen gegen Russland erließ.

Flynn war schon seit längerem wegen seiner engen Verbindungen zu Moskau umstritten. So nahm er 2015 an einem Galadiner in Russland teil, bei dem er neben Präsident Wladimir Putin saß. Der Kreml erklärte nun zu Flynns Rücktritt, dies sei eine "inneramerikanische Angelegenheit".

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses der russischen Staatsduma, Leonid Sluzki, sprach jedoch von einer "Provokation" und einem "negativen Signal für die Wiederherstellung des russisch-amerikanischen Dialogs".

Flynns Abgang dürfte auch die Spekulationen über angebliche Verbindungen des Trump-Wahlkampfteams nach Moskau weiter anheizen. Solche möglichen Verbindungen werden derzeit vom Kongress sowie Justizministerium untersucht.

Heikel sind für die Trump-Regierung auch Medienberichte, wonach das Justizministerium bereits kurz vor deren Amtsantritt das Weiße Haus warnend auf Flynns Kontakte zu den Russen hingewiesen haben soll.

Dies wirft die Frage auf, warum Trump nicht schon früher reagierte und Flynn entfernte. Die Präsidentenberaterin Kellyanne Conway sagte am Dienstag im US-Fernsehen dazu, Trump sei "sehr loyal." Am Montag sei die Situation dann aber unhaltbar geworden, so dass Trump den Rücktritt Flynns akzeptiert habe.

Der Präsident ernannte den Ex-General Keith Kellogg übergangsweise zum Sicherheitsberater. Kellogg war zuvor schon Assistent Flynns in dem Gremium. Als Anwärter für die dauerhafte Besetzung des Schlüsselpostens wurden in den US-Medien neben Kellogg noch der frühere Kommandant der Nato-Truppen in Afghanistan sowie Ex-Direktor des Geheimdienstes CIA, David Petraeus, sowie der ehemalige Vizeadmiral Robert Harward genannt.