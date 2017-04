Formel 1: Bottas erstmals auf der Pole

Mercedes-Neuling Valtteri Bottas steht erstmals in seiner Formel-1-Karriere auf der Pole Position. Beim Qualifying zum Großen Preis von Bahrain am Sonntag in Sakhir verwies der Finne seinen Teamkollegen Lewis Hamilton (Großbritannien) und Ferrari-Star Sebastian Vettel (Heppenheim) auf die Plätze.

"Das ist sehr erfreulich", sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff bei "RTL" nach dem etwas überraschenden Ergebnis: "Aber irgendwann musste es ja einfach passieren, Valtteri war schon die ganze Zeit schnell unterwegs." Vettel entschuldigte sich nach dem Qualifying bei seinem Ferrari-Team: "Jungs, das war nicht meine beste Runde."

Nico Hülkenberg (Emmerich) stellte seinen Renault auf Platz sieben. "Ich bin gespannt, wie wir uns im Rennen schlagen", sagte Hülkenberg bei RTL: "Ich bin für heute zufrieden, aber morgen werden die Ostereier gesammelt." Pascal Wehrlein (Worndorf) landete bei seinem ersten Grand-Prix-Wochenende in dieser Saison im Sauber auf Platz 13.