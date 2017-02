Forscher: Sieben erdähnliche Planeten rund um Zwergstern Trappist-1 entdeckt

Wissenschaftler haben rund um einen Zwergstern in etwa 40 Lichtjahren Entfernung von der Erde sieben erdähnliche Planeten entdeckt. Auf drei der Planeten rund um den Zwergstern namens Trappist-1 könnte es möglicherweise Wasser geben und damit die Voraussetzung für Leben, erklärten die Forscher am Mittwoch im Fachmagazin "Nature". "Wir haben einen entscheidenden Schritt auf der Suche nach Leben dort draußen gemacht", erklärte Ko-Autor Amaury Triaud von der University of Cambridge.

Der Zwergstern und drei der Planeten wurden bereits Ende 2015 entdeckt. Sie wurden mit dem Teleskop Trappist des Europäischen Observatoriums in Chile ausfindig gemacht, nach dem der Zwergstern dann benannt wurde. Die Entdeckung sei "ohne Zweifel eine der größten" im Bereich der Planetenkunde, sagte Didier Queloz von der Universität Genf. Laut "Nature" sind alle sieben Planeten von Größe und Masse her der Erde vergleichbar.