Fraktionen beraten im Vorfeld der konstituierenden Sitzung des Bundestags

Einen Tag vor der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags kommen am Montag mit Ausnahme der AfD alle Fraktionen zu Beratungen zusammen. Die SPD will auf ihrer Sitzung entscheiden, wen sie als Bundestagsvizepräsidenten ins Rennen schickt. Voraussichtlich drei Bewerber konkurrieren um den Posten: Ex-Fraktionschef Thomas Oppermann, die ehemalige parlamentarische Geschäftsführerin Christine Lambrecht und die bisherige Bundestagsvizepräsidentin Ulla Schmidt.

Nach der Bundestags-Geschäftsordnung stellt jede Fraktion mindestens einen Vizepräsidenten. Nominiert werden die Kandidaten von der Fraktion, gewählt werden sie am Dienstag vom gesamten Parlament. In der großen Koalition stellten Union und SPD je zwei Stellvertreter, die Sonderregelung wurde aber nicht beibehalten. Weitere Fraktionssitzungen finden am Dienstag vor Beginn der konstituierenden Sitzung des Bundestags statt.