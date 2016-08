Frankreichs Wirtschaftsminister Macron nimmt mit Rücktritt Wahl 2017 ins Visier

Acht Monate vor den Präsidentschaftswahlen in Frankreich ist Wirtschaftsminister Emmanuel Macron zurückgetreten und hat damit einen Schritt hin zu einer möglichen Kandidatur gemacht. "Ich will heute eine neue Etappe in meinem Kampf einleiten und ein Projekt aufbauen, das einzig und allein dem Allgemeinwohl dient", sagte der 38-jährige Reformpolitiker am Dienstag in Paris. Der Rücktritt ist ein schwerer Rückschlag für Staatschef François Hollande.

Frankreich brauche "tiefgreifende Veränderungen seines politischen, wirtschaftlichen und sozialen Systems, das zu sehr blockiert ist", sagte Macron bei einer Ansprache im Wirtschaftsministerium. "Ich bin entschlossen alles zu tun, damit unsere Werte, Ideen und Taten Frankreich ab dem kommenden Jahr verändern können." Die "notwendigen Debatten" über solche Veränderungen könnten nur während eines Präsidentschaftswahlkampfes ausgetragen werden, sagte der parteilose Politiker - ohne aber eine Kandidatur zu verkünden.

Zuvor hatte der Elysée-Palast mitgeteilt, Macron habe seinen Rücktritt eingereicht, um sich "ganz seiner politischen Bewegung zu widmen". Der Jungstar in Hollandes Regierung hatte im April seine eigene politische Bewegung "En marche!" (in etwa: Vorwärts!") gegründet, mit der er nach eigenen Worten eine neue "Dynamik" gegen Reform-"Blockaden" in Frankreich schaffen will. Seitdem heizte er mit zweideutigen Äußerungen immer wieder Spekulationen über eine mögliche Kandidatur 2017 an.

Der frühere Investmentbanker und Berater von Staatschef Hollande war vor zwei Jahren überraschend zum Wirtschaftsminister ernannt worden. Anders als sein linksgerichteter Vorgänger Arnaud Montebourg verfolgte er eine betont unternehmerfreundliche Reformpolitik. Aus seiner Feder stammt ein im vergangenen Jahr verabschiedetes Reformgesetz, das unter anderem den Busfernverkehr liberalisierte und die Regeln zur Sonntagsarbeit lockerte.

In dem von schwachem Wirtschaftswachstum und hoher Arbeitslosigkeit geplagten Frankreich gilt Macron vielen als Hoffnungsträger, der das Land mit Reformen voranbringen könnte. Bei den regierenden Sozialisten eckte er aber immer wieder an, unter anderem, weil er die 35-Stunden-Woche offen in Frage stellte.

Mit Macrons Rücktritt verliert Hollande acht Monate vor den Präsidentschaftswahlen einen seiner wichtigsten Minister. Das freigewordene Ressort übernimmt Finanzminister Michel Sapin, ein langjähriger Vertrauter des Staatschefs. In Frankreich ist es nicht ungewöhnlich, dass ein Minister gleichzeitig für Finanzen und Wirtschaft zuständig ist.

Macron ist noch nie in ein politische Amt gewählt worden. Er will nun im September eine "Diagnose" zu den Problemen Frankreichs vorlegen und dann im Oktober Reformvorschläge.

Über eine mögliche Präsidentschaftskandidatur will er zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden. Der Macron nahestehende Abgeordnete Richard Ferrand sagte am Dienstag, eine Kandidatur werde es nur geben, wenn das Projekt des Ex-Ministers "überzeugt und verführt, sich in Umfragen niederschlägt, wenn Intellektuelle, Gewerkschafter und Abgeordnete sich ihm anschließen"

Der bei den Franzosen höchst unbeliebte Hollande will erst zum Jahresende bekanntgeben, ob er für eine zweite Amtszeit kandidiert. Umfragen zufolge würde er nach jetzigem Stand schon in der ersten Wahlrunde scheitern. Es gibt außerdem mehrere innerparteiliche Herausforderer, unter ihnen Macrons Vorgänger als Wirtschaftsminister, Arnaud Montebourg.

Auch bei den konservativen Republikanern ist das Bewerberrennen bereits im vollen Gange: Bei den Vorwahlen im November werden unter anderem Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy und Ex-Premier Alain Juppé antreten. Umfragen sagen eine Stichwahl zwischen dem konservativen Kandidaten und der Rechtsextremen Marine Le Pen voraus.