Französische Behörden verkünden das "Ende des Dschungels" von Calais

Ein Ende in Flammen und mit vielen Fragezeichen für den "Dschungel" von Calais: Die französischen Behörden haben am Mittwoch "das Ende" des berüchtigten Flüchtlingslagers am Ärmelkanal verkündet. Binnen drei Tagen wurden nach Angaben der Regierung fast 5600 Menschen in andere Unterkünfte gebracht. Nach Angaben von Hilfsorganisationen gab es nicht genügend Schlafplätze für minderjährige Flüchtlinge, die noch in Calais bleiben können.

"Heute ist wirklich das Ende des Dschungels", sagte die für Calais zuständige Präfektin Fabienne Buccio. Der dritte Tag der Räumung verlief allerdings chaotisch. Zahlreiche Flüchtlingshütten und Zelte gingen in Flammen auf, dichte Rauchwolken stiegen auf, Gasflaschen explodierten. Mehrere afghanische Flüchtlinge wurden wegen Brandstiftung und versuchter Brandstiftung festgenommen. Präfektin Buccio sprach von einer "Tradition bestimmter Gruppen, ihre Unterkünfte vor dem Aufbruch zu zerstören".

Die Flammen und der dichte Rauch trieben viele Flüchtlinge aus dem Elendslager. Behördenmitarbeiter und Polizisten in Schutzmontur forderten die Flüchtlinge unterdessen verstärkt auf, das Lager zu verlassen. Gleichzeitig fuhren wie an den beiden Vortagen zahlreiche Busse ab, die Bewohner des "Dschungels" in Aufnahmezentren im ganzen Land fuhren.

5595 Menschen seien bis Mittwochabend untergebracht worden, hieß es in einer an AFP geschickten Erklärung von Innenminister Bernard Cazeneuve und Wohnungsministerin Emmanuelle Cosse.

Präfektin Buccio sagte am Abend, das Transitzentrum, von dem aus die Flüchtlinge in andere Gegenden gebracht werden, werde "unverzüglich" seine Tore schließen. Dies sei entschieden worden, um eine "Sogwirkung" zu verhindern. Die Behörden fürchten offenbar, dass Flüchtlinge, die nicht im "Dschungel" registriert wurden, die Möglichkeit einer Fahrt in eine feste Unterkunft nutzen.

Allerdings wollen viele Flüchtlinge die Region gar nicht verlassen: Sie hoffen nach wie vor, von Calais aus heimlich nach Großbritannien zu gelangen, wo sie sich mehr Chancen auf ein besseres Leben versprechen. "Ich werde auf der Straße enden", sagte ein Sudanese. "Das wird das Schicksal von vielen von uns. Ich denke, sogar wenn der Dschungel brennt werden einige von uns hierher zurückkehren. Hier können wir wenigstens unser Glück versuchen, nach Großbritannien zu kommen."

Tatsächlich kehrten schon am Nachmittag viele Flüchtlinge in das Lager zurück, als die Brände gelöscht waren und die Bereitschaftspolizei einen Zugang zu dem Gelände wieder freigab. "Ich werde hier eine oder zwei Nächte schlafen", sagte ein afghanischer Flüchtling. "Ich nehme sicher nicht den Bus", sagte ein anderer Flüchtling. "Wenn mein Zelt noch steht, schlafe ich da. Wenn nicht, ist es egal, dann schlafe ich draußen."

Sorge bereitete das Schicksal zahlreicher minderjähriger Flüchtlinge. Das für sie vorgesehene Containerlager mit 1500 Schlafplätzen war am Nachmittag voll, wie Helfer sagten. Weil viele Hütten und Zelte im Lager abgebrannt seien, gebe es jetzt keinen Ort mehr, wo die Minderjährigen hingehen könnten, sagte ein Sprecher von Ärzte ohne Grenzen. "Sie laufen verloren umher und fragen sich, wo sie die Nacht verbringen sollen." Präfektin Buccio sagte dagegen, "alle Minderjährigen" seien untergebracht.

Minderjährige können darauf hoffen, in Großbritannien aufgenommen zu werden, vor allem, wenn sie dort Verwandte haben. Ihre Fälle müssen aber einzeln geprüft werden. Seit Montag wurden nach Behördenangaben mehr als 230 Jugendliche nach Großbritannien gebracht, bereits vergangene Wochen waren es fast 200 gewesen.

Die französischen Behörden hatten am Montag damit begonnen, das slumartige Flüchtlingslager am Ärmelkanal zu räumen. Seit Dienstag werden die leeren Flüchtlingshütten und Zelte abgerissen, dabei kommen auch Schaufelbagger zum Einsatz. Präfektin Buccio kündigte an, die Abrissarbeiten sollten nun noch beschleunigt werden.