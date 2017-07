Französischer Präsident Macron empfängt libysche Rivalen al-Sarradsch und Haftar

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron versucht am Dienstag (ab 15.00 Uhr; Presseerklärung 17.30 Uhr) im Libyen-Konflikt zwischen dem Chef der Einheitsregierung, Fajes al-Sarradsch, und dessen Kontrahenten General Chalifa Haftar zu vermitteln. An den Gesprächen in La Celle Saint-Cloud bei Paris nimmt auch der neue UN-Gesandte für Libyen, Ghassam Salamé, teil.

Seit dem Sturz von Libyens langjährigem Machthaber Muammar al-Gaddafi im Herbst 2011 herrscht Chaos in dem nordafrikanischen Land. Trotz der Bildung einer Einheitsregierung werden weite Teile Libyens weiter von bewaffneten Milizen kontrolliert. Während al-Sarradsch die von der UNO unterstützte Einheitsregierung anführt, unterstützt der abtrünnige General Haftar die Gegenregierung im ostlibyschen Bengasi.