Französischer Präsidentschaftskandidat Macron stellt Wahlprogramm vor

Der französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron will am Donnerstag (11.30 Uhr) in Paris sein Wahlprogramm vorstellen. Der frühere Wirtschaftsminister, der als parteiloser Mitte-Kandidat antritt, gilt inzwischen als einer der aussichtsreichsten Anwärter auf den Elysée-Palast. In Umfragen für den ersten Wahlgang am 23. April liegt der 39-Jährige auf dem zweiten Platz - hinter Front-National-Chefin Marine Le Pen und vor dem konservativen Kandidaten François Fillon.

In der Stichwahl am 7. Mai würde der Pro-Europäer sich demnach klar gegen Le Pen durchsetzen. Vergangene Woche hatte er bereits die haushaltspolitischen Eckpfeiler seines Programms vorgestellt. Er will binnen fünf Jahren 60 Milliarden Euro einsparen und plant zugleich öffentliche Investitionen in Höhe von 50 Milliarden Euro.