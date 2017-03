Frau wegen Besitzes von Schmuck aus KaDeWe-Raub vor Gericht

Mehr als zwei Jahre nach dem spektakulären Raubüberfall auf das Berliner Kaufhaus des Westens (KaDeWe) hat sich am Montag eine möglicherweise beteiligte Frau vor Gericht verantworten müssen. Die beschuldigte Esra S. soll vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten erklären, wie sie in den Besitz eines bei dem Raub entwendeten Schmuckstücks im Wert von 277.000 Euro gelangte. Ihr wird Begünstigung vorgeworfen, weil sie das Luxuscollier für einen Unbekannten aufgehoben haben soll.

Die 35-Jährige will den Schmuck aber gefunden und einbehalten haben. In diesem Fall ginge es um Unterschlagung. Bei dem KaDeWe-Überfall am 20. Dezember 2014 hatten mehrere Täter am helllichten Tag Schmuck im Wert hunderttausender Euro entwendet und dabei Kunden und Angestellte bedroht. Mehrere Haupttäter wurden bereits verurteilt.