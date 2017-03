Frau wegen Versteckens von Schmuck aus KaDeWe-Raub verurteilt

Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hat im Zusammenhang mit dem KaDeWe-Raub im Dezember 2014 eine Frau schuldig gesprochen. Esra S. wurde am Montag zu einer Geldstrafe in Höhe von 1350 Euro verurteilt, weil sie ein Schmuckstuck aus dem Überfall auf das Kaufhaus des Westens (KaDeWe) für einen Unbekannten bei sich versteckt hatte. Die 35-Jährige gab vor Gericht an, das Collier gefunden zu haben.

Mehr als zwei Jahre nach dem Überfall auf das Luxuskaufhaus ist ein Großteil des Diebesguts im Wert hunderttausender Euro verschwunden. Im vergangenen Juli jedoch meldete sich eine Berliner Pfandleiherin bei der Polizei: Sie hatte die Beleihung eines Colliers abgelehnt, ein Foto davon aber dem Hersteller gezeigt. Dieser hatte es als eines der entwendeten KaDeWe-Güter identifiziert. Der Verkaufspreis wurde mit 277.650 Euro angegeben.

Die Berliner Polizei fand das Diamantencollier schließlich bei einem anderen Berliner Pfandleiher. Dieser hatte einem Mann namens Pedro T. 4000 Euro für die Kette gegeben. Der damalige Lebensgefährte von Esra S. hatte es nach eigenen Angaben heimlich seiner Freundin entwendet, weil er Geld brauchte. Die 35-Jährige hatte ihm nach seinen Angaben gesagt, sie bewahre das "wertvolle" Schmuckstück für jemand anderen auf.

Sowohl in ihrer Polizeibefragung als auch in einer vor Gericht verlesenen Erklärung beharrte S. darauf, dass Collier gefunden zu haben. Die Mutter von zwei Kindern war Geschäftsführerin eines inzwischen geschlossenen Restaurants. Dort will sie den Schmuck beim Aufräumen gefunden haben. Ein unbekannter Gast soll das Collier verloren haben.

Als das Restaurant wegen der Steuerschulden des flüchtigen Besitzers und früheren Lebensgefährten von Esra S. schloss, nahm sie den Schmuck mit nach Hause. Sie habe das Collier trotz der vielen Beschriftungen mit dem bekannten Herstellernamen für Modeschmuck gehalten und im Wohnzimmertisch gelagert. "Hätte ich gewusst, dass es aus einem Raubüberfall stammt, hätte ich mich bei der Polizei gemeldet", erklärte S. nun.

"Ich glaube nicht, dass das so passiert ist", sagte der Richter in seiner Urteilsbegründung. Es sei unwahrscheinlich, dass ein mutmaßlicher Raubbeteiligter das Collier im Restaurant verliere, ohne sich anschließend danach zu erkundigen. Eine weitere Merkwürdigkeit: "Alle Zeugen, die Sie unmittelbar belasten könnten, sind verschwunden oder nicht aufzugreifen."

Insbesondere Pedro T. war trotz Bemühungen des Gerichts nicht aufzufinden. Dieser hätte womöglich auch Angaben darüber machen können, für wen Esra S. das Collier aufbewahrte. Diese Frage blieb offen.

Das Gericht folgte mit seinem Urteil wegen Begünstigung dem Antrag der Staatsanwaltschaft, blieb aber unter den geforderten 150 Tagessätzen. Mit 90 Tagessätzen blieb das Gericht knapp unter der Schwelle für die Eintragung einer Vorstrafe. Die Verteidigung zeigte sich zufrieden, ließ aber eine mögliche Berufung offen.

Am 20. Dezember 2014 waren vier Angreifer morgens ins KaDeWe eingedrungen. Sie versprühten inmitten des Vorweihnachtsgeschäfts Reizgas, wodurch mehrere Kunden und Angestellte leicht verletzt wurden, und stahlen gezielt Luxusschmuck. In dem Fall wurden schon mehrere Urteile gesprochen. Der Anführer der Bande wurde zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und acht Monaten verurteilt.