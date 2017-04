Frauenleiche nach Explosion in Dortmunder Mehrfamilienhaus gefunden

Nach der Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund ist die Leiche einer Frau gefunden worden. Bei der Toten handele es sich um die vermisste 36-jährige Bewohnerin des Hauses, teilten die Staatsanwaltschaft Dortmund und die Polizei am Samstag mit. Ermittelt werde nun wegen Mordes und versuchten Mordes.

Die Explosion hatte sich bereits am Freitagmorgen ereignet. Unter dringendem Tatverdacht steht ein Mieter, der bei der Detonation schwer verletzt wurde. Ein weiterer Mensch wurde leicht verletzt.