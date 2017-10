Friedensnobelpreisträger wird am Freitag verkündet

Am Freitag wird in Oslo der diesjährige Friedensnobelpreisträger bekannt gegeben (11.00 Uhr). Klare Favoriten zeichnen sich nicht ab. In Betracht kämen allerdings die beiden Architekten des Atomabkommens mit dem Iran, die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini und der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif.

Angesichts der aktuellen Spannungen mit Nordkorea sei es "sehr wichtig, Initiativen zu unterstützen, die sich gegen die Entwicklung und Weiterverbreitung von Atomwaffen einsetzen", heißt es beim Friedensforschungsinstitut in Oslo. Als weitere Anwärter für den Preis gelten der kongolesische Arzt Denis Mukwege, der inhaftierte saudiarabische Blogger und Menschenrechtler Raif Badawi, die syrischen Weißhelme und Edward Snowden, der geheime Überwachungsprogramme des US-Geheimdienstes NSA an Medien weitergab. Vorgeschlagen wurden auch der in Deutschland im Exil lebende türkische Journalist Can Dündar und die einst von ihm geleitete Zeitung "Cumhuriyet".