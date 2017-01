Frontex: Zahl der Bootsflüchtlinge in Griechenland ist 2016 deutlich gesunken

364.000 Flüchtlinge sind nach Angaben der EU-Grenzschutzagentur Frontex im vergangenen Jahr über das Mittelmeer in die Europäische Union gekommen - fast zwei Drittel weniger als 2015. Vor allem in Griechenland kamen 2016 deutlich weniger Flüchtlinge an, wie Frontex am Mittwoch in Warschau mitteilte. Auf den Ägäis-Inseln und dem griechischen Festland wurden mit 182.500 Menschen demnach 79 Prozent weniger Flüchtlinge registriert als im Vorjahr.

Dafür verzeichnete Italien im Jahr 2016 einen neuen Rekord: Über die zentrale Mittelmeerroute erreichten nach Frontex-Angaben 181.000 Flüchtlinge die EU - 20 Prozent mehr als 2015.

Der Rückgang der Flüchtlingszahl in Griechenland ist nach Angaben von Frontex vor allem auf das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei zurückzuführen, das Ende März in Kraft trat. Aber auch strengere Grenzkontrollen in den westlichen Balkan-Ländern trugen demnach dazu bei.

Die in Griechenland ankommenden Flüchtlinge stammten nach Angaben von Frontex vor allem aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. In Italien kamen die Flüchtlinge dagegen hauptsächlich aus Nigeria, Eritrea, Guinea, der Elfenbeinküste und Gambia. Seit 2010 habe sich die Zahl der Flüchtlinge aus Westafrika, die vor der italienischen Küste aufgegriffen wurden, verzehnfacht, erklärte Frontex. Insgesamt verzeichnete Frontex im vergangenen Jahr 503.700 illegale Grenzübertritte an den Außengrenzen der EU.