Frühere Verfassungsgerichtspräsidentin Limbach gestorben

Die frühere Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts und Leiterin des Goethe-Instituts, Jutta Limbach, ist tot. Sie starb am Samstag im Alter von 82 Jahren in Berlin im Kreis ihrer Familie, wie das Gericht am Montag in Karlsruhe mitteilte. Politiker reagierten betroffen auf die Todesnachricht.

Limbach war von 1989 bis 1994 Berliner Justizsenatorin, bis sie als Richterin ans Bundesverfassungsgericht berufen wurde. Nachdem sie im März 1994 zur Vizepräsidentin und im September dann als erste Frau zur Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts ernannt worden war, traf ihr Senat wichtige Urteile zur Strafbarkeit früherer DDR-Agenten und Stasi-Mitarbeiter. Zu wegweisenden Entscheidungen zählten überdies Urteile zur Teilnahme Deutschlands an der europäischen Währungsunion, zum Kinderexistenzminimum oder zur Billigung des Asylrechts.

Nach ihrem altersbedingten Ausscheiden aus dem Gericht wurde Limbach von 2002 bis 2008 Präsidentin des Goethe-Instituts, das weltweit die deutsche Sprache fördert. Sie war zudem Mitglied im Stiftungsrat des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels und Vorsitzende des Deutschen Sprachrats. Von 2003 an war Limbach überdies Vorsitzende der nach ihr benannten Kommission zur Rückgabe von Raubkunst aus der NS-Zeit vor allem aus jüdischem Besitz.

Politiker reagierten über Parteigrenzen hinweg mit Betroffenheit auf den Tod der 82-Jährigen. Bundespräsident Joachim Gauck bezeichnete Limbach in einem Kondolenzschreiben an ihren Ehemann Peter als Frau, die "als erste in vielen Ämtern ein Vorbild für andere Frauen gewesen sei". Limbach habe "dabei gleichzeitig uns allen gezeigt, wie sehr unsere Demokratie auf Menschen angewiesen ist, die selbstverständlich und alltäglich Verantwortung für unser Gemeinwesen übernehmen".

"Mit Jutta Limbach hat die Bundesrepublik Deutschland eine herausragende Juristin und eine bedeutende Repräsentantin unseres Verfassungsstaates verloren", erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin. Zum Ansehen des Bundesverfassungsgerichts habe Limbach "in einem hohen Maße beigetragen".

"Wir trauern um eine große und weit über die Grenzen unseres Landes hinaus bekannte und geachtete Botschafterin von Rechtsstaatlichkeit und der Herrschaft des Rechts", erklärte auch Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD). "Ihre frische, optimistische, bisweilen auch mahnende Stimme wird uns allen fehlen."

Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) erklärte, Limbach habe "in herausragenden Ämtern Herausragendes geleistet". "Die Stärkung und Weiterentwicklung unserer Demokratie und unseres Rechtsstaats" seien ihr "ein Herzensanliegen" gewesen. Beim Goethe-Institut sei sie "eine überzeugende Botschafterin deutscher Kultur" gewesen.

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) würdigte Limbach als "große Juristin und kluge Frau". Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) erklärte, Limbach habe sich "immer für die Gerechtigkeit eingesetzt" und ihre Ämter "durch ihre menschliche Art, ihren Intellekt und ihren juristischen Scharfsinn geprägt".

Der SPD-Vorsitzende und Vizekanzler Sigmar Gabriel erinnerte daran, Limbach habe dafür gesorgt, dass durch eine Grundgesetzergänzung die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Deutschland grundrechtlich verankert wurde.

Die Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter, lobten Limbach als "aufrechte Streiterin für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte". Für die Linkspartei würdigte Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau Limbach als "wahrhaftige Demokratin".