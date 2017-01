Früherer EU-Parlamentspräsident Schulz soll SPD-Kanzlerkandidat werden

Überraschung bei der SPD: Die Partei schickt den früheren EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz ins Rennen gegen Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Parteichef Sigmar Gabriel erklärte am Dienstag unerwartet seinen Verzicht auf den Posten. Schulz soll auch den SPD-Parteivorsitz übernehmen. Gabriel selbst will Außenminister werden.

Gabriel erläuterte seinen Entschluss zu Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz am Nachmittag in einer Fraktionssitzung den SPD-Abgeordneten. Etwa zeitgleich veröffentlichten der "Stern" und die "Zeit" Interviews mit Gabriel, in denen er seinen Entschluss ebenfalls erklärte. Am späteren Nachmittag verbreitete der Vizekanzler eine Erklärung zu seiner Entscheidung.

Gebraucht werde ein "glaubwürdiger Neuanfang zur großen Koalition", hieß es in der Erklärung Gabriels. Den repräsentiere Schulz in der deutschen Öffentlichkeit "mehr als jeder andere von uns". Die Kandidatur und die Übernahme des Parteivorsitzes durch Schulz "dokumentieren unseren Willen für einen echten Neubeginn in Deutschland und Europa", so Gabriel weiter. Es gehe darum, "den Angriffen der neuen US-Regierung selbstbewusst entgegen" zu treten.

Dem "Stern" sagte Gabriel, Schulz habe "die eindeutig besseren Wahlchancen" gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU): "Wenn ich jetzt anträte, würde ich scheitern und mit mir die SPD."

SPD-Umweltministerin Barbara Hendricks zeigte sich überrascht von der Entscheidung Gabriels. Ebenso wie andere Vertreter der SPD-Spitze bemühte sie sich dennoch, das Vorgehen positiv darzustellen. Gabriel habe die Entscheidung "aus einer Position der Stärke heraus gefällt", sagte Hendricks.

SPD-Vize Manuela Schwesig sprach von einem "sehr guten Vorschlag" von Gabriel, Schulz zum Kanzlerkandidaten und Parteichef zu machen. Die Bundesfamilienministerin zollte Gabriel über den Kurzbotschaftendienst Twitter dafür "Respekt".

"Martin Schulz hat als SPD-Kanzlerkandidat die besten Chancen", erklärte die als Gabriel-Kritikerin bekannte Juso-Vorsitzende Johanna Uekermann. "Als glühender Europäer und entschiedener Gegner des Rechtspopulismus ist Schulz der richtige Kandidat zur richtigen Zeit."

Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Reiner Hoffmann, zeigte ebenfalls "großen Respekt" vor der Entscheidung Gabriels. "Persönlich hätte ich ihm das Kanzleramt zugetraut", fügte er hinzu.

Gabriel will auch das Amt des Wirtschaftministers abgeben und dafür das Amt des Außenministers von Frank-Walter Steinmeier übernehmen, dem designierten Bundespräsidenten, wie er in Interviews sagte. Vor der Fraktion erwähnte Gabriel dies nach Angaben aus Parteikreisen nicht. Dies sollte aber am Dienstagabend auf einer Sitzung des SPD-Präsidiums in Berlin besprochen werden.

Aus SPD-Parteikreisen hieß es, als Nachfolgerin im Bundeswirtschaftsministerium sei die ehemalige Justizministerin Brigitte Zypries im Gespräch. Die 63-Jährige ist derzeit Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium.

Die SPD-Fraktion kommt am Mittwoch um 12.00 Uhr zu einer Sondersitzung zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Dann werde sich Schulz den Abgeordneten vorstellen, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann.

CDU-Generalsekretär Peter Tauber schrieb auf Twitter: "Wir freuen uns auf einen fairen Wahlkampf!" Die Linke reagierte mit Skepsis. Gabriel habe zwar viel Anlass zur Kritik gegeben und "seiner Partei nichts geschenkt", sagte Fraktionsvize Klaus Ernst der Nachrichtenagentur AFP. "Schulz hat bewiesen, dass er ein großes Herz für große Koalitionen hat." Grünen-Chefin Simone Peter würdigte Schulz als "überzeugten Europäer".

Die FDP sieht die SPD durch den personellen Paukenschlag geschwächt. Nun befinde sich "die SPD und mit ihr die große Koalition im ungeordneten Rückzug", erklärte FDP-Chef Christian Lindner.