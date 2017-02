Früherer Verfassungsgerichtspräsident Papier kritisiert "rigorose Abschiebungen"

Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, hat die zunehmend härtere Gangart bei der Abschiebung abgelehnter Asylbewerber kritisiert. "Wir dürfen unsere rechtsstaatlichen und humanitären Standards nicht über Bord werfen", warnte Papier in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Sonntag. Diese setzten "rigorosen Abschiebungen rechtliche und faktische Grenzen". Bundesweit demonstrierten am Samstag tausende Menschen für einen Abschiebestopp nach Afghanistan.

Zu den Demonstrationen hatte ein bundesweites Bündnis aus Flüchtlingsinitiativen, Aktivisten, Verbänden und Organisationen aufgerufen. Sie forderten von der Bundesregierung einen sofortigen Stopp der Abschiebungen nach Afghanistan und verwiesen auf aktuelle UN-Berichte, wonach sich die Sicherheitslage in Afghanistan in den vergangenen Monaten deutlich verschlechtert hat.

In Hamburg gingen am Samstag nach Angaben von Polizei und Organisatoren bis zu 1500 Menschen, darunter viele Flüchtlinge, auf die Straße. In Berlin sprach die Polizei von bis zu 650 Teilnehmern, der Berliner Flüchtlingsrat allerdings von deutlich mehr - und zwar von 2000 Demonstranten. In Wiesbaden beteiligten sich der Polizei zufolge rund 800 Menschen an den Protesten gegen die Abschiebungen nach Afghanistan. Weitere Demonstrationen gabe es unter anderem in Düsseldorf, Nürnberg, Magdeburg und Augsburg. Insgesamt war in mehr als 20 Städten zu Aktionen aufgerufen worden.

Nachdem es lange nur einzelne Abschiebungen nach Afghanistan gegeben hatte, organisieren Bund und Länder seit Dezember Sammelabschiebungen, um die Zahl der Rückführungen zu erhöhen. Am Donnerstag verständigten sich Bund und Länder generell darauf, Abschiebungen zu beschleunigen und konsequenter umzusetzen. Gegen Abschiebungen nach Afghanistan gibt es allerdings auch in einigen Landesregierungen Bedenken.

Papier äußerte sich zurückhaltend zur umstrittenen Frage von Abschiebungen in das Bürgerkriegsland Afghanistan. Es sei dafür nicht notwendig, "dass das gesamte Territorium dieses Staates sicher ist". Entscheidend sei also die Frage, "ob es in diesem Staat sichere Regionen gibt". Ob dies allerdings der Fall sei, wie es die Bundesregierung behauptet, könne er von außen nicht beurteilen.

Grundsätzlich halte er es aber für richtig, "von dem Instrument der Abschiebung in rechtlich zulässiger und menschlich zumutbarer Weise stärker Gebrauch zu machen, fügte Papier hinzu. Zugleich gab er zu bedenken: "Ich warne aber davor zu glauben, dass mit einer rigorosen Abschiebung die Probleme gelöst werden können, die durch eine aus dem Ruder gelaufene Asyl- und Migrationspolitik entstehen."