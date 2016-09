Fünf leicht Verletzte bei Brandanschlag auf Flüchtlingsunterkunft nahe Ulm

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag einen Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Erbach in der Nähe von Ulm verübt. Fünf Bewohner seien mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Ulm mit. Die anderen Bewohner seien vorübergehend in einer anderen Unterkunft untergebracht worden. Die Polizei richtete eine Ermittlungsgruppe ein.

Das Feuer sei im Inneren des Heims mit insgesamt 26 Bewohnern ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Aufgrund der Spurenlage gehe sie von Brandstiftung aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.