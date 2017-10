Fünf Verletzte bei Fahrzeug- und Messerattacken in Kanada

Ein mutmaßlicher Terrorist hat im Westen Kanadas bei mehreren Angriffen mit Fahrzeugen fünf Menschen verletzt. Der Mann fuhr laut Polizei am Samstagabend (Ortszeit) vor einem Stadion in Edmonton einen Polizisten an und stach auf ihn ein. Später verletzte er mit einem Miet-Laster vier weitere Menschen. Nach seiner Festnahme wurde in seinem Auto eine Fahne der IS-Miliz gefunden. Kanadas Regierungschef Justin Trudeau verurteilte den "Terroranschlag".

Nach Angaben des Polizeichefs der westkanadischen Stadt, Rod Knecht, handelte es sich mutmaßlich um einen Einzeltäter. Dieser habe vor dem Stadion der 800.000-Einwohner-Stadt Edmonton während eines Footballspiels mit dem Auto eine Absperrung niedergerissen und einen Polizisten angefahren. Dieser sei mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden.

"Ein etwa 30-jähriger Mann sprang dann aus dem Auto und begann wild auf den Polizisten einzustechen", erklärte Knecht. Der Angreifer sei anschließend zu Fuß geflohen. Die Polizei richtete daraufhin Straßensperren ein.

Wenige Stunden später fuhr der Verdächtige mit einem Lieferwagen in zwei Gruppen von Fußgängern im Zentrum von Edmonton, nachdem er vor einer Verkehrskontrolle geflohen war. Vier Menschen wurden dabei verletzt.

Bei der Verfolgungsjagd mit der Polizei verlor der Fahrer die Kontrolle über den Leih-Lkw, das Fahrzeug stürzte um. Der Fahrer sei durch die zerstörte Windschutzscheibe aus dem Laster hinausgezogen und in Handschellen fortgebracht worden, sagte die Augenzeugin Pat Hannigan der Zeitung "Edmonton Journal".

Bei dem Festgenommenen handele sich um einen Mann aus Edmonton, erklärte die Polizei. In seinem Auto sei eine Fahne der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gefunden worden.

Kanadas Regierungschef Justin Trudeau zeigte sich "sehr besorgt und beunruhigt" über den Vorfall in Edmonton. Wie auch die Polizei sprach auch er von einem "Terroranschlag" und mahnte zu anhaltender Wachsamkeit gegenüber dem "Hass". Die Regierungschefin der Provinz Alberta, Rachel Notley, erklärte, in ihrer Provinz hätten Hass und Extremismus "keinen Platz".

Der Vorfall erinnerte an die islamistischen Lkw-Anschläge in jüngster Zeit, wie etwa in Barcelona, Nizza und Berlin.