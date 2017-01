Für Trump-Team nominierte TV-Kommentatorin verzichtet

Eine für einen ranghohen Kommunikationsposten im Team des künftigen US-Präsidenten Donald Trump nominierte Journalistin und Buchautorin verzichtet wegen Plagiatsvorwürfen auf das Amt. Das teilte die 48-jährige Monica Crowley am Montag der Zeitung "Washington Post" mit. Trump hatte die konservative Fernsehkommentatorin und -moderatorin für den Posten der Kommunikationschefin im Team des designierten Nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn ernannt.

In der vergangenen Woche hatte CNN berichtet, dass laut Recherchen des Fernsehsenders in Crowleys 2012 erschienenem Buch "What the (Bleep) Just Happened" (etwa: Was zum (piep) ist gerade passiert) mehr als 50 Passagen aus Nachrichtenartikeln, dem Online-Lexikon Wikipedia oder bei Politikinstituten abgeschrieben seien. Laut der Nachrichten-Website "Politico" soll sie auch zahlreiche Passagen ihrer Doktorarbeit aus dem Jahr 2000 abgeschrieben haben.

Das Trump-Team hatte die Plagiatsvorwürfe gegen Crowley als "politisch motivierte Attacke" zurückgewiesen. Der Verlag HarperCollins nahm ihr Buch jedoch aus dem Handel, "bis die Autorin die Möglichkeit hatte, ihr Buch mit Quellen zu versehen und ihre Schriften zu überarbeiten".