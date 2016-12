Fußball, Brexit und US-Wahl bewegten Deutsche Google-Nutzer 2016

Die Fußballeuropameisterschaft in Frankreich, der Brexit und der WM-Sieg des Formel-1-Fahrers Nico Rosberg haben die Google-Nutzer in Deutschland im Jahr 2016 am meisten interessiert. Wie das Unternehmen hinter der meist genutzten Suchmaschine im Web am Mittwoch mitteilte, legte im auslaufenden Jahr kein Suchbegriff stärker zu als das Wortpaar "EM 2016". Platz zwei und drei der Google-Suchtrends 2016 belegen das Smartphone-Spiel "Pokémon Go" und das "iPhone 7".

Die zehn Spitzenplätze in der Kategorie "Schlagzeilen" belegen unter anderem der "Brexit", die " US-Wahl" und deren Sieger "Donald Trump", gefolgt von "AfD", "Flüchtlingen" und der Affäre um den ZDF-Moderator Jan "Böhmermann". Damit spiegeln die Suchtrends die größten Aufreger des Jahres wider. Ähnliches gilt für die Kategorie "Abschiede": Hier wurde der verstorbene Tierheiler Tamme Hanken am meisten gesucht, gefolgt von US-Popstar David Bowie und dem Deutschen Roger Cicero.

In der Kategorie "Promis national" machte Rosberg den größten Sprung nach vorn bei den Suchanfragen. Bei den internationalen Prominenten rangierten Donald Trump und seine Frau Melania auf den ersten beiden Plätzen. Nach Google-Angaben stellen Nutzer der Suchmaschine auch immer öfter ausformulierte Fragen: Bei den "Was-Fragen" dominierte demnach: "Was hat Böhmermann gegen Erdogan gesagt?"