G20-Außenminister treffen sich zu informellen Beratungen in Bonn

Die Außenminister der G20-Staaten kommen am Donnerstag (ab 14.00 Uhr) und am Freitag zu informellen Beratungen in Bonn zusammen. Mit Spannung erwartet wird besonders der Auftritt des neuen US-Außenministers Rex Tillerson. Dieser will am Rande des G20-Treffens am Donnerstag auch erstmals seit seinem Amtsantritt den russischen Außenminister Sergej Lawrow treffen.

Inhaltliche Schwerpunkte der G20-Beratungen sind stärkere Bemühungen um die Konfliktvorbeugung, die Nachhaltigkeitsagenda der Vereinten Nationen sowie die Afrikapolitik. Neben der offiziellen Tagesordnung dürfte es auch um den Syrien-Konflikt und weitere internationale Themen gehen. Deutschland, das durch seinen neuen Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) vertreten wird, hat turnusmäßig den Vorsitz der G20 inne.