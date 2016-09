G20-Gipfel beginnt in China

In China beginnt am Sonntag (15.30 Uhr Ortszeit, 09.30 Uhr MESZ) der elfte Gipfel der G20. Die Staats- und Regierungschefs der großen Industrie- und Schwellenländer (G20) treffen sich in der ostchinesischen Stadt Hangzhou. In den Mittelpunkt will die chinesische Präsidentschaft vor allem Fragen des Wirtschaftswachstums stellen. Die G20-Mitgliedsländer stehen zusammen für fast 90 Prozent der Wirtschaftsleistung weltweit.

Vor allem in bilateralen Gesprächen am Rande des Gipfels dürften aber auch die aktuellen Krisen eine große Rolle spielen, insbesondere der Ukraine-Konflikt und der Krieg in Syrien. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) möchte zudem über die weltweite Flüchtlingskrise sprechen. Nach China übernimmt Deutschland am 1. Dezember die rotierende G20-Präsidentschaft und richtet 2017 in Hamburg den nächsten Gipfel aus.