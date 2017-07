G20-Gipfel endet mit schwierigen Gesprächen über Klimaschutz und Handelspolitik

Der von massiven Protesten begleitete G20-Gipfel der großen Industrie- und Schwellenländer in Hamburg geht am Samstag zu Ende. Gastgeberin und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will zum Abschluss eine Pressekonferenz geben (15.30 Uhr). Zudem soll es eine gemeinsame Abschlusserklärung der Teilnehmerstaaten geben.

Nach den Beratungen am Freitag nannte Merkel als schwierigste Themen die Bereiche Klima und Handel. In beiden Feldern gilt US-Präsident Donald Trump als Bremser. Trump ist Befürworter einer protektionistischen Wirtschaftspolitik und hat den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen angekündigt.