G20-Minister beraten über Konfliktprävention, Afrika und Syrien

Mit Beratungen über Konfliktprävention und Afrikapolitik setzen die Außenminister der G20-Staaten am Freitag (10.00 Uhr) ihre Beratungen in Bonn fort. Zuvor ist allerdings bereits am Morgen (08.30 Uhr) ein Gespräch westlicher und arabischer Staaten im kleineren Kreis über Wege zur Beilegung des Syrien-Konflikts geplant. Dabei geht es um die Vorbereitung geplanter neuer UN-Friedensgespräche zu Syrien kommende Woche in Genf.

Wie schon am Donnerstag dürfte auch weiterhin das Auftreten des neuen US-Außenministers Rex Tillerson auf besonderes Interesse stoßen. Dabei könnten erneut bilaterale Begegnungen der G20-Minister am Rande das eigentliche Konferenzgeschehen überlagern. Die informelle Außenministerkonferenz hatte am Donnerstagmittag begonnen.