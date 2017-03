Gabriel betont bei Antrittsbesuch in Warschau deutsch-polnische Freundschaft

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat bei seinem Antrittsbesuch in Warschau die Bedeutung der deutsch-polnischen Freundschaft hervorgehoben. Allerdings wurden bei seinem Treffen am Mittwochnachmittag mit seinem polnischen Kollegen Witold Waszczykowski auch erhebliche Differenzen in der Europapolitik deutlich. Sorgen äußerte Gabriel zudem hinsichtlich von Einschränkungen der Unabhängigkeit der polnischen Justiz.

Die Freundschaft zwischen Deutschland und Polen sei "ein großer Schatz", sagte Gabriel gerade mit Blick auf die dunklen Kapitel der gemeinsamen Geschichte. Jetzt hätten beide Länder gemeinsam mit anderen die Aufgabe, "Europa beieinander zu halten". "Unsere Beziehungen sind auf einem sehr hohen Niveau", sagte auch Waszczykowski und warb dafür, dies fortzusetzen.

Keine Einigkeit gab es erneut in der Frage einer zweiten Amtszeit von EU-Ratspräsident Donald Tusk, der trotz seiner polnischen Herkunft nicht von der nationalkonservativen Regierung in Warschau unterstützt wird. Waszczykowski sprach sich erneut für den eigenen Kandidaten seiner Regierung, Jacek Saryusz-Wolski, aus, der aber in den meisten EU-Staaten kaum Unterstützung hat.

"Es gibt hier unterschiedliche Auffassungen", sagte Gabriel, ohne in Warschau ausdrücklich für Tusk Position zu beziehen. "Ich hoffe, dass Wege gefunden werden, dass das nicht zu einem größeren Streit führt", fügte er hinzu.

Zur Kritik der EU an Reformen der polnischen Regierung in Justiz, Medien und Wahlrecht sagte Gabriel, auch er mache sich Sorgen um die Unabhängigkeit der Justiz in Polen. Er erteilte aber zugleich Drohungen von EU-Justizkommissarin Vera Jourova eine Absage, die deswegen Polen mit der Kürzung von EU-Fördermitteln gedroht hatte. "Ich halte von solchen Drohgebärden nichts", sagte der Bundesaußenminister. "Das führt nicht dazu, dass wir zusammenrücken, sondern dass wir uns voneinander entfernen."

Weiterer Streitpunkt waren auch aus Deutschland unterstützte Vorschläge vor allem westeuropäischer EU-Staaten für ein Europa der zwei Geschwindigkeiten. Dies sei "keine gute Idee", denn dies könne "die Differenzen in Europa vertiefen", sagte dazu Waszczykowski. "Wir appellieren an die Einheit Europas", hob er stattdessen hervor.

Gabriel betonte, es gehe "nicht um Mitglieder zweiter Klasse". Allerdings gebe es bereits Unterschiede, etwa bei der Einführung des Euro oder der Mitgliedschaft im Schengen-System. Wichtig sei, dass "Europa mit einer Stimme spricht", um in der Welt gehört zu werden.

Harmonischer waren die Positionen in der Sicherheitspolitik. "Ja, wir fühlen uns sicherer", sagte Waszczykowski mit Blick auf die Stationierung von rund 4000 Nato-Soldaten in Polen und im Baltikum. Auch Gabriel stellte sich hinter die entsprechenden Nato-Beschlüsse und wies russische Kritik daran zurück. Mit Blick auf "die gewaltige Militärmaschinerie" auf russischer Seite "kann man nicht davon sprechen, dass der Westen eine Aufrüstungsspirale begonnen hätte".

Noch am Abend wollte Gabriel nach Moskau weiterreisen. Dort ist am Donnerstag ein Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow geplant, außerdem ein Gespräch mit Vertretern der Zivilgesellschaft. Erwartet wurde zudem eine Begegnung mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Im Mittelpunkt dürften hier die internationalen Konflikte im Osten der Ukraine sowie in Syrien, Irak, Jemen und Libyen stehen.