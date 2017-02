Gabriel betont in den USA die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat in den USA erste Kontakte zur Regierung von Präsident Donald Trump geknüpft und Deutschlands Einsatz für die internationale Zusammenarbeit bekräftigt. Gabriel hob am Freitag in New York die Bedeutung der Vereinten Nationen hervor. Zudem betonte er das Interesse der Bundesregierung an guten transatlantischen Beziehungen.

Gabriel war als erstes deutsches Kabinettsmitglied in die USA gereist, um die Möglichkeiten für eine künftige Zusammenarbeit mit der neuen Trump-Regierung auszuloten. Nach Treffen in Washington mit Vizepräsident Mike Pence und Außenminister Rex Tillerson zog Gabriel am Donnerstagabend (Ortszeit) ein positives Fazit. Es habe "eine große Bandbreite gemeinsamen Verständnisses" gegeben. "Beide Gesprächspartner haben deutlich gemacht, dass sie ein großes Interesse an der Stärkung Europas haben."

Gabriel zeigte sich zufrieden mit seinem Besuch in der US-Hauptstadt. Die "ausgesprochen guten Gespräche" hätten ihm gezeigt, dass es in der neuen Regierung von Präsident Trump Vertreter gebe, die ein "großes Interesse am Ausbau und am Beibehalten der transatlantischen Beziehungen" nicht nur zu Deutschland, sondern auch zur Europäischen Union und zur Nato hätten.

"Ich glaube, es war gut, frühzeitig herzukommen und jetzt eine gute Grundlage gelegt zu haben für die weiteren Gespräche", bilanzierte Gabriel. Der Bundesaußenminister räumte aber auch weiterhin deutliche Meinungsunterschiede der Bundesregierung zu Trump etwa in der Flüchtlingspolitik, dessen Haltung zur EU sowie zum Umgang mit dem Ukraine-Konflikt und Russland ein.

Pence sagte Gabriel zu, an der Münchner Sicherheitskonferenz teilzunehmen. Tillerson erwägt eine Teilnahme am G20-Außenministertreffen im Februar in Bonn.

In einer schriftlichen Stellungnahme erklärte das Weiße Haus, dass sich Pence und Gabriel einig gewesen seien über "die zentrale Rolle der Nato für die Gewährleistung der Sicherheit und Stabilität von Nordamerika und Europa". Demnach unterstützten beide Politiker zudem die von den USA an die europäischen Nato-Staaten gerichtete Forderung, ihren Beitrag für die gemeinsame Sicherheit zu erhöhen.

Besonders Äußerungen von Trump hatten in der Bundesregierung Zweifel gesät, ob die neue US-Regierung internationalen Organisationen wie der Nato und den Vereinten Nationen auch in Zukunft eine wichtige Rolle einräumt. "Die Vereinten Nationen leisten Großartiges dabei, Frieden zu sichern und Menschen zu schützen, zu versorgen", sagte Gabriel in New York. "Wir wollen die Vereinten Nationen auch in Zukunft unterstützen."

Zum Abschluss standen auf dem Programm des Außenministers ein Treffen mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Sitz der Vereinten Nationen sowie ein Treffen mit der neuen UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley. Gabriel traf zudem den früheren US-Außenminister Henry Kissinger, der sich im US-Wahlkampf gegen Trump ausgesprochen hatte.

"Kissinger ist bis heute ein guter Ratgeber für gute transatlantische Beziehungen zwischen Deutschland, Europa und den Vereinigten Staaten", sagte Gabriel nach dem Gespräch mit dem 93-Jährigen. Er habe daraus "Ermutigung" gezogen.