Gabriel erfreut über Ausgang der ersten Wahlrunde in Frankreich

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat sich erfreut über den Ausgang der ersten Runde der französischen Präsidentenwahl gezeigt. Er sei "froh, dass Emmanuel Macron die Wahlen anführen" werde, teilte Gabriel am Sonntagabend über den Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Macron sei "der einzige wirklich pro-europäische Kandidat" unter den elf Bewerbern gewesen.

Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen gehen in die Stichwahl am 7. Mai. Laut ersten Hochrechnungen kam der 39-jährige Macron im ersten Wahlgang vom Sonntag auf 23 bis 24 Prozent und Le Pen auf 21,6 bis 23 Prozent. Der Mitte-Politiker Macron will die EU und die Eurozone vertiefen und die partnerschaftlichen Beziehungen zu Deutschland ausbauen. Le Pen wirbt dagegen für einen "Frexit", also einen EU-Austritt, und die Rückkehr zum Franc.