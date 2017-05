Gabriel fordert in China faire Bedingungen für deutsche Firmen

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat in China faire Chancen für deutsche Firmen gefordert und dabei die Automobilbranche in den Mittelpunkt gestellt. Es gehe um eine "Gleichberechtigung des Marktzugangs auf beiden Seiten", sagte Gabriel am Mittwoch in Peking bei seinem Antrittsbesuch. Fortschritte sieht Gabriel, der zuvor bereits als Wirtschaftsminister in die Volksrepublik gereist war, im Bereich Elektromobilität.

"Faire Bedingungen" für deutsche Unternehmen seien ein Anliegen der Bundesrepublik, sagte Gabriel in Peking. Zwar versuche die chinesische Seite bereits, "ihre Märkte stärker zu öffnen". Das dauere aber seine Zeit.

Konkret forderte Gabriel, dass der Volkswagen-Konzern als lokaler Anbieter bei Ausschreibungen und Zulassungen genauso behandelt werden müsse wie chinesische Unternehmen. Gabriel zeigte sich dabei zuversichtlich, dass Peking Zusagen zur Stellung deutscher Autokonzerne bei der Elektromobilität einhält. Er glaube, dass "die Behandlung deutscher Automobilhersteller hier fairer gestaltet werden soll als ursprünglich mal vorgesehen".

Volkswagen will Anfang kommenden Jahres das erste reine Elektroauto in China verkaufen. Bis zum Jahr 2020 will der Autobauer 400.000 Hybrid- und Elektroautos in der Volksrepublik absetzen. Das Unternehmen will damit auch die von der chinesischen Regierung offenbar geplanten Quoten für saubere Fahrzeuge einhalten. Ab 2018 sollen sie für alle Autobauer gelten und so zur Verringerung der immensen Luftverschmutzung beitragen.

Dabei ist auch vorgesehen, dass sich Autobauer "Kreditpunkte" anderer Konzerne kaufen können, um die Quoten einzuhalten. Noch ist aber unklar, wie das System aussehen soll und ob es nicht doch Lockerungen geben soll. "Wir sind der festen Überzeugung, dass die Verabredung mit Blick auf die Elektromobilität steht", sagte Gabriel dazu, ohne sich konkret zu Zahlen zu äußern.

Zu Beginn seines Besuchs in Peking hatte Gabriel ein Forschungs- und Entwicklungszentrum von VW und Audi besucht, in dem außer an der Elektromobilität auch an Techniken zum autonomen Fahren gearbeitet wird. Mit rund 1,38 Milliarden Einwohnern ist China ein lukrativer Markt für ausländische Autokonzerne.

Die chinesische Regierung will den Ausbau der Elektromobilität im Land massiv vorantreiben. Im vergangenen Jahr fuhren auf Chinas Straßen 310.000 Elektro- und Hybridfahrzeuge, ihre Zahl soll nach offiziellen Plänen auf zwei Millionen im Jahr 2020 und auf fünf Millionen im Jahr 2025 steigen.