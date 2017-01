Gabriel hält im Bundestag letztmals Regierungserklärung als Wirtschaftsminister

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) gibt am Donnerstag seine letzte Regierungserklärung in dieser Funktion ab. Thema ist der Jahreswirtschaftsbericht. Gabriel soll am Freitag Frank-Walter Steinmeier (SPD) als Außenminister ablösen, Steinmeier dann am 12. Februar zum Bundespräsidenten gewählt werden. Nachfolgerin Gabriels im Wirtschaftsressort wird Brigitte Zypries (SPD).

Der Bundestag will zudem die Verlängerung und Ausweitung des Bundeswehr-Einsatzes in Mali beschließen, außerdem die weitere Unterstützung der Bundeswehr bei der Ausbildung kurdischer Streitkräfte im Irak. Zudem geht es um Neuregelungen für die Selbstverwaltung der gesetzlichen Krankenkassen.