Gabriel reist zu Ceta-Gesprächen nach Kanada

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) reist am Donnerstag nach Kanada. Dort will er unter anderem über das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada (Ceta) diskutieren. Geplant sind Gespräche mit Premierminister Justin Trudeau sowie unter anderem mit der kanadischen Handelsministerin Chrystia Freeland. Gabriel hatte Ceta zuletzt gegen Kritik verteidigt.

Neben dem auch innerhalb der SPD umstrittenen Abkommen will Gabriel laut seinem Ministerium in Kanada über weitere aktuelle wirtschaftspolitische Themen sprechen. Er nimmt zudem in Montréal an der Konferenz "Global Progress 2016" teil, bei der verschiedene gesellschaftliche Fragen diskutiert werden.