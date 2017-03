Gabriel trifft türkischen Außenminister Cavusoglu in Berlin

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat am Mittwochmorgen seinen türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu getroffen. Gabriel und Cavusoglu kamen in Berlin zusammen, wie eine Sprecherin des Auswärtigen Amts bestätigte. Im Anschluss an das Treffen will Gabriel ein Statement abgeben.

Gabriel hatte am Vorabend vor zu hohen Erwartungen an das Treffen gewarnt. Er rechne nicht damit, dass danach"alles erledigt" sei, sagte Gabriel im ZDF. Es werde einen "Prozess von Gesprächen" geben müssen, "um irgendwann dann wieder in einem besseren Verhältnis zu landen".

Bei einem Auftritt in Hamburg hatte Cavusoglu am Dienstagabend die Spannungen im deutsch-türkischen Verhältnis noch einmal angeheizt: Deutschland verfolge eine "systematische Gegnerschaft zur Türkei", sagte Cavusoglu.

Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind derzeit gespannt. Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland sorgen seit Tagen immer wieder für Wirbel. Schon mehrfach untersagten die zuständigen kommunalen Aufsichtsbehörden Veranstaltungen wegen Sicherheitsrisiken. Die türkische Regierung kritisierte dies scharf.