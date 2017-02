Gabriel tritt Reise in drei Baltenstaaten an

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) reist am Dienstag zu Antrittsbesuchen ins Baltikum. Erste Station der Reise ist die estnische Hauptstadt Tallinn, am Mittwoch reist Gabriel dann weiter nach Lettland und Litauen. Von der Reise in die drei früheren Sowjetrepubliken, die inzwischen der EU und der Nato angehören, solle das Signal ausgehen, dass Deutschland "in Sicherheitsfragen an der Seite der baltischen Partner" stehe, hieß es im Auswärtigen Amt.

Bei Gabriels Gesprächen soll es unter anderem um die Abwehr von gezielten Desinformationskampagnen gehen: Die drei Staaten klagen über Fake-News-Angriffe, hinter denen Russland vermutet wird. In Litauen will Gabriel den dort stationierten Soldaten der Bundeswehr einen Besuch abstatten. In den drei Ländern will er seine Ministerkollegen treffen, des weiteren sind Unterredungen mit Regierungschefs und Präsidenten vorgesehen.