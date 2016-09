Gabriel will CSU bei Koalitionstreffen zur Ordnung rufen

SPD-Chef Sigmar Gabriel will die jüngsten Forderungen der CSU in der Flüchtlingspolitik zum Thema des Treffens der Koalitionsspitzen am Sonntag im Kanzleramt machen. "Ich werde da ganz ernsthaft fragen, wie weit die Banalisierung der Politik eigentlich noch getrieben werden soll", sagte Gabriel dem Berliner "Tagesspiegel". Die Bevölkerung erwarte von der Politik ernsthafte Lösungen "und nicht Parolen und schräge Vorschläge".

Auf die Terrorgefahr in Deutschland mit der Forderung zu reagieren, am Steuer eines Autos dürfe eine Frau keine Burka tragen, sei "ja schon peinlich". Der SPD-Vorsitzende und Vizekanzler wies auch die Forderung der CSU nach Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft zurück. "Es ist fahrlässig, alle Menschen mit einer doppelten Staatsbürgerschaft unter einen Generalverdacht zu stellen."

Am Sonntagnachmittag kommt Gabriel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer zu einem Spitzentreffen im Kanzleramt zusammen. Nach Angaben aus Koalitionskreisen sollen unter anderem die vom Verfassungsgericht angemahnte Reform der Erbschaftssteuer, das koalitionsintern umstrittene Gesetz zur gleichen Bezahlung von Männern und Frauen sowie die Rentenpläne der großen Koalition besprochen werden.

Seehofer reagierte gelassen auf die Kritik von Gabriel. Zum Abschluss einer Vorstandsklausur im oberpfälzischen Schloss Schwarzenfeld sagte er am Samstag, es komme immer wieder vor, dass der SPD-Chef das, was er an der CSU kritisiere, nach einer gewissen Zeit dann doch akzeptiere. "Ich werde mich mit dem lieben Sigmar da morgen unterhalten drüber", sagte der bayerische Ministerpräsident. Ohnehin werde im Streit um die Flüchtlingspolitik "vieles überhöht".

Die CSU dringt seit Monaten auf einen härteren Kurs in der Flüchtlingspolitik - nicht zuletzt als Reaktion auf die Wahlerfolge der rechtspopulistischen AfD. Seehofer übte dabei auch heftige Kritik an Merkel, das Verhältnis zwischen den Schwesterparteien ist durch den Streit stark belastet. Am Freitagabend verabschiedete der CSU-Vorstand ein Positionspapier, in dem die Christsozialen unter anderem eine Obergrenze bei der Flüchtlingszuwanderung von 200.000 im Jahr und ein Burkaverbot fordern.

Unions-Fraktionschef Volker Kauder rief CDU und CSU auf, die Differenzen in der Flüchtlingspolitik schnell beizulegen. "Das ist aus meiner Sicht das Wichtigste", sagte Kauder der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Samstag. Die Voraussetzungen für die Beendigung des Streits seien "doch da", es kämen schließlich deutlich weniger Flüchtlinge. Mit Blick auf das neue CSU-Papier sagte der Fraktionschef, in den meisten Punkten lägen CDU und CSU "nahe beieinander oder stimmen überein".

Allerdings wächst auch innerhalb der CDU der Unmut über Merkels Kurs in der Flüchtlingspolitik. Einem "Spiegel"-Bericht zufolge äußerte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Jens Spahn, bei einer Telefonschaltkonferenz des CDU-Vorstands scharfe Kritik an der Kanzlerin. Statt immer nur "Wir schaffen das" zu sagen, solle die CDU lieber überlegen, "wie wir dahin kommen, dass die Menschen tatsächlich darauf vertrauen, dass wir es schaffen", sagte Spahn demnach. Die Menschen stellten zu Recht die bange Frage, warum die Integration diesmal besser als in der Vergangenheit funktionieren solle.