Gabriel will in Teheran "schreckliche Lage" in Syrien ansprechen

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) will bei seinem Besuch im Iran mit deutlichen Worten die Lage in Syrien ansprechen. Er werde wie bei seinem jüngsten Besuch in Russland "darauf hinweisen, wie groß die Empörung gegenüber den mit Assad verbündeten Kriegsparteien angesichts der schrecklichen Lage in Syrien inzwischen in Deutschland ist", sagte Gabriel dem "Spiegel" laut einer Vorabmeldung vom Freitag. "Dass in Deutschland die Menschen der Überzeugung sind, dass sich jeder schämen muss, der einen Anteil an diesem Zustand trägt."

"Wir können in unserem Verhältnis zu Staaten, die an diesem mörderischen Krieg beteiligt sind, nicht einfach zur Tagesordnung übergehen", sagte Gabriel. Offiziell sind keine iranischen Kampftruppen in Syrien im Einsatz, doch kämpfen die von Teheran unterstützte libanesische Hisbollah-Miliz sowie schiitische Freiwillige aus dem Iran auf der Seite von Präsident Baschar al-Assad.

"Ein normales, freundschaftliches Verhältnis zu Deutschland wird erst dann möglich sein, wenn Iran das Existenzrecht Israels akzeptiert", sagte Gabriel weiter. "Auch die Lage in Syrien gehört dazu: Iran spielt hier eine entscheidende Rolle."

Gabriel reist am Sonntag mit einer Wirtschaftsdelegation nach Teheran. Er rechne damit, dass während des Besuchs Abschlüsse zwischen deutschen Unternehmen und der iranischen Seite zustande kommen könnten, heißt es in dem Bericht. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit stehe aber erst am Anfang, sagte der SPD-Chef.