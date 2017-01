Gambias abgewählter Präsident heizt mit Ausnahmezustand Machtkampf an

Der Konflikt in Gambia um die Präsidentschaft droht zu eskalieren: Einen Tag vor Ablauf seiner Amtszeit verhängte Gambias abgewählter Präsident Yahya Jammeh den Ausnahmezustand über das Land. Zur Begründung gab er am Dienstag im Staatsfernsehen eine "beispiellose und außergewöhnliche ausländische Einmischung" in die Wahlen vom 1. Dezember an. Die US-Regierung forderte Jammeh zu einer "friedliche Amtsübergabe" auf.

Jammeh, dessen Mandat am Mittwoch endet, beklagte im Staatsfernsehen zudem eine "ungerechtfertigte feindliche Stimmung, die die Souveränität, den Frieden und die Stabilität des Landes bedroht". Gesetzesverstöße, Anstachelung zur Gewalt und eine Störung der öffentlichen Ordnung würden geahndet. Jammeh wies die Sicherheitskräfte an, für Ordnung zu sorgen.

Bei der Wahl hatte Jammeh gegen den Oppositionellen Adama Barrow verloren und dies auch zunächst anerkannt. Eine Woche später verlangte er aber plötzlich eine Wiederholung der Wahl und reichte beim Obersten Gericht eine Klage gegen das Wahlergebnis ein.

Am Donnerstag sollte Barrow sein Amt antreten. Der Ausnahmezustand dauert sieben Tage, wenn er einseitig vom Präsidenten verhängt wird. Bei einer Bestätigung durch das Parlament kann er bis zu 90 Tage dauern. Nach Angaben aus Parlamentskreisen stimmte das Parlament am Dienstagabend der Maßnahme zu.

Jammeh regiert das kleine westafrikanische Land seit 22 Jahren autokratisch. Er hatte sich 1994 an die Macht geputscht und wurde seitdem stets wiedergewählt. Mit Barrow hatte die Opposition erstmals einen gemeinsamen Kandidaten aufgestellt.

Am Dienstag traten vier weitere Minister Jammehs aus dem Kabinett aus, darunter Außenminister Neneh Macdouall-Gaye und Finanzminister Abdou Kolley. Unterdessen wuchs die Zahl der Gambier, die in Richtung Senegal, Guinea-Bissau und Guinea außer Landes flohen.

US-Außenamtssprecher John Kirby forderte Jammeh auf, "mögliches Chaos" zu vermeiden. Jammeh drohe die Gelegenheit zu verpassen, den erklärten Willen des gambischen Volkes zu respektieren und eine friedliche Machtübergabe zu ermöglichen. Noch könne er "erhobenen Hauptes" sein Amt verlassen und politisches Chaos im Land vermeiden. Marokko bot Jammeh Asyl an, sollte er sein Amt aufgeben und das Land verlassen.

Das Auswärtige Amt in Berlin warnte vor Reisen in das westafrikanische Land. Das britische Außenministerium warnte auf seiner Website, dass die Gefahr einer "militärischen Intervention und zivilen Ungehorsams" hoch sei. Ähnlich äußerte sich das niederländische Außenamt. Von nicht unbedingt notwendigen Reisen nach Gambia wurde abgeraten.

Der britische Reiseveranstalter Thomas Cook teilte mit, es seien Vorkehrungen getroffen worden, um alle britischen Gambia-Touristen nach Hause zu holen. Bis zu 3500 Reisende sollten so schnell wie möglich vom Flughafen Banjul außer Landes gebracht werden, TUI Niederlande wollte etwa 800 Kunden zurückbringen.

Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) hatte jüngst mehrfach gewarnt, Jammeh könne als letztes Mittel Gewalt anwenden, um sich an der Macht zu halten. Barrow hält sich seit Sonntag auf Wunsch der Ecowas in Erwartung seiner Amtseinführung im Senegal auf.

Die Regionalmacht Nigeria bereitete die Verlegung von Militär, darunter Piloten, Techniker und Logistiker, nach Dakar vor. Die Verlegung stehe im Zusammenhang mit "den aktuellen Ereignissen in Gambia", verlautete aus nigerianischen Generalstabskreisen.

Nichtregierungsorganisationen werfen der Regierung unter Jammeh schwere Menschenrechtsverletzungen vor, darunter willkürliche Inhaftierungen und die Einschüchterung von Journalisten. Sowohl die UNO als auch die Ecowas-Staatschefs hatten Jammeh im Dezember aufgefordert, das Wahlergebnis zu akzeptieren und abzutreten. Doch Jammeh hatte zwei Ecowas-Delegationen abgewiesen, die ihn zum Abgang aus dem Amt bewegen wollten.