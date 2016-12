Gauck: Hass der Täter wird uns nicht zu Hass verführen

Nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt hat Bundespräsident Joachim Gauck den Zusammenhalt in Deutschland trotz der mörderischen Tat beschworen. "Der Hass der Täter wird uns nicht zu Hass verführen", sagte Gauck in einer kurzen Ansprache am Dienstag in Berlin. "Er wird unser Miteinander nicht spalten", betonte der Bundespräsident.

Die Menschen hierzulande lebten in einer "starken Gemeinschaft", in der das Recht und die Menschlichkeit zählten. "Unser Zusammenhalt wird nicht schwächer, er wird stärker, wenn wir angegriffen werden", sagte Gauck.

Bei dem Anschlag mit einem Lkw am Montagabend wurden auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche insgesamt zwölf Menschen getötet. 48 Menschen wurden verletzt, als der Lkw durch die Menge fuhr.