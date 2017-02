Gauck hält europapolitische Rede in Maastricht

Bundespräsident Joachim Gauck hält am Dienstag anlässlich der Unterzeichnung des Gründungsvertrags der EU vor 25 Jahren eine europapolitische Rede in Maastricht (15.30 Uhr). In den Niederlanden hält sich Gauck zu einem zweitägigen Besuch auf, bei dem am Montagabend zunächst ein Empfang beim niederländischen Königspaar in Den Haag auf dem Programm stand. Außerdem waren Gespräche mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Kultur geplant.

Im Rahmen einer Festveranstaltung erhält Gauck am Dienstagnachmittag die Ehrendoktorwürde der Universität Maastricht. Aus diesem Anlass hält er seine Rede. Der Maastricht-Vertrag über die Europäische Union war am 7. Februar 1992 unterzeichnet worden. Er gründete 1993 die EU als politische Organisation und weitete die Zusammenarbeit auf die Bereiche Außen- und Sicherheitspolitik sowie Justiz und Inneres aus.