Gauck von Frankreichs Staatschef Hollande empfangen

Bundespräsident Joachim Gauck ist bei seinem Abschiedsbesuch in Frankreich von Staatschef François Hollande empfangen worden. Beide Politiker trafen am Mittwoch im Elysée-Palast zusammen. Gauck will bei seinem zweitägigen Besuch in Paris kurz vor Ende seiner Amtszeit zudem Gespräche mit Vertretern aus Kultur und Gesellschaft führen.

Am Donnerstag verleiht ihm die Sorbonne-Universität der französischen Hauptstadt die Ehrendoktorwürde. Anschließend nimmt er an einer Sitzung der Académie française teil, die sich die Pflege der französischen Sprache zur Aufgabe gemacht hat. Gauck ist erst das 17. Staatsoberhaupt in der Geschichte der 1635 gegründeten Akademie, dem diese Ehre zuteil wird. Auch Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault nimmt an der Sitzung teil.

Großes Aufsehen hatte in Frankreich Gaucks letzter Besuch erregt. Im Jahr 2013 besuchte er als erster deutscher Spitzenpolitiker das Dorf Oradour-sur-Glane im Zentrum des Landes. Dort hatte die Waffen-SS am 10. Juni 1944 insgesamt 642 Zivilisten ermordet. Gauck gedachte der Opfer Hand in Hand mit einem Überlebenden und Präsident Hollande. Der Bundespräsident sprach von einem "barbarischen Verbrechen" der SS und dankte den Franzosen für ihre Versöhnungsbereitschaft.