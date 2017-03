Gauck will einfach mal wieder sein "Fahrrad schnappen und um den Block fahren"

Der scheidende Bundespräsident Joachim Gauck freut sich darauf, an seinem ersten freien Tag einfach mal wieder mit dem Fahrrad eine Runde zu drehen. Er werde sich sein "Fahrrad schnappen und um den Block fahren", sagte Gauck der "Bild am Sonntag". "Das ist das erste Mal nach fünf Jahren, dass ich einfach mal ganz spontan auf die Straße kann."

Er freue sich auf so simple Dinge, "wie durch die Läden bei uns zu bummeln", fügte Gauck hinzu. Der 77-Jährige scheidet nach fünfjähriger Amtszeit am 19. März aus dem Amt.

Gaucks Lebensgefährtin Daniela Schadt will dann wieder einen Job antretren. "Ich bin noch nicht im Rentenalter. Ich möchte schon wieder berufstätig sein", sagte die 57-jährige Schadt, die für die Rolle der First Lady ihren Job als politische Journalistin aufgab, der Zeitung.

Aber es sei so wie mit der Wohnungssuche: "Ich bin noch nicht dazu gekommen, mich intensiv umzugucken", berichtete Schadt. Denn eine Woche vor seinem Auszug aus dem Schloss Bellevue ist das Paar noch auf Wohnungssuche in Berlin. "Das ist so wie bei anderen Menschen auch. Wir studieren Anzeigen, rufen Vermieter oder Makler an", sagte Gauck.