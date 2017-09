Gauland: AfD will als drittstärkste Partei "Merkel jagen"

Nach ihrem voraussichtlichen Einzug als drittstärkste Kraft in den neuen Bundestag hat die AfD starken Druck auf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angekündigt. "Wir werden Frau Merkel jagen", sagte Spitzenkandidat Alexander Gauland am Sonntag in Berlin. Die Partei wolle sich "unser Land und unser Volk zurückholen".

Die Union gewinnt Prognosen zufolge die Bundestagswahl trotz dramatischer Verluste. Sie kommt auf 32,5 bis 33,5 Prozent, während die rechtspopulistische AfD mit 13,0 bis 13,5 Prozent als drittstärkste Kraft erstmals in den Bundestag einzieht.

Die SPD steuert demnach mit 20 bis 21 Prozent auf eine historische Niederlage zu. Ebenfalls im Parlament vertreten sind die FDP, die Linke und die Grünen. Rechnerisch ist damit außer einer erneuten großen Koalition nur ein Jamaika-Bündnis aus Union, Grünen und FDP möglich.