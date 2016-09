Gedenktafel für David Bowie in Berlin-Schöneberg weg

Die erst vor vier Wochen in Berlin enthüllte Gedenktafel für den im Januar verstorbenen Musiker David Bowie ist weg. Das Verschwinden der weißen Porzellantafel sei am Samstag bemerkt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Es werde wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt. Es gebe bislang keine Hinweise, ob die Tafel mutwillig zerstört wurde.

Die Gedenktafel war erst Ende August am früheren Wohnhaus von Bowie in Berlin-Schöneberg enthüllt worden, wo die britische Pop-Ikone zeitweise in den 70er Jahren lebte. Der im Januar im Alter von 69 Jahren verstorbene Sänger war Mitte der 70er Jahre nach Berlin gekommen, um Abstand von der Drogen- und Partyszene zu gewinnen.

In den Berliner Hansa-Studios unweit der Mauer entstanden damals die legendären Alben "Low" und "Heroes". Zusammen mit dem Album "Lodger" gingen sie als Berliner Trilogie in die Musikgeschichte ein. Auch die von der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin gefertigte Gedenktafel erinnerte an die drei Alben.