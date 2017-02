Generalbundesanwalt bittet Länder wegen Überlastung um Hilfe

Angesichts der Vielzahl von Terrorverfahren hat Generalbundesanwalt Peter Frank in einem Hilferuf an die Justizminister der Länder um personelle Unterstützung gebeten. Die "Grenzen der Leistungsfähigkeit der Bundesanwaltschaft" seien erreicht, zitierte das Nachrichtenmagazin "Spiegel" aus dem Schreiben. Frank rief die Landesminister demnach "eindringlich" auf, Staatsanwälte und Richter zur Unterstützung an die Bundesanwaltschaft zu entsenden.

"Die Bekämpfung des Terrorismus und damit die Verhinderung von Anschlägen ist eine gesamtstaatliche Aufgabe, die meine Behörde ohne ausreichende personelle Unterstützung durch die Länder nicht mehr umfassend gewährleisten kann", heißt es laut "Spiegel" in dem vergangene Woche verschickten Brief weiter. Eine Kopie des Schreibens sei an Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) gegangen. Die Bundesanwaltschaft wollte auf Nachfrage keine Stellungnahme abgeben.

Maas stellte sich am Sonntag hinter die Forderung von Frank. "Wir unterstützen den Appell des Generalbundesanwalts an die Länder ganz ausdrücklich", erklärte ein Sprecher des Justizministeriums in Berlin. Die Stellen seien vorhanden, für die Besetzung sei der Generalbundesanwalt allerdings "dringend auf die Kooperation der Länder angewiesen". Die Karlsruher Behörde brauche berufserfahrene Ermittler, die sie grundsätzlich zunächst durch Abordnung aus den Ländern gewinne.

FDP-Parteivize Wolfgang Kubicki warf Maas und der Bundesregierung eine "unglaubliche Fehlleistung" vor, weil die Personalausstattung bei der Bundesanwaltschaft trotz der "absehbar größeren Anzahl an terroristischen Strafverfahren" ungenügend sei. "Der in der deutschen Rechtsgeschichte bisher einmalige Hilferuf des Generalbundesanwalts an die Länderjustizminister um personelle Hilfe aus den Ländern trifft auf eine Justiz, die in den meisten Ländern selbst schon aus dem letzten Loch pfeift", sagte Kubicki der Nachrichtenagentur AFP.

Unionsfraktionsvize Stephan Harbarth (CDU) rief Maas auf, in den nächsten Tagen eine "schlüssige Konzeption vorzulegen, wie einer Personalnot abgeholfen werden kann". Deutschland könne sich Sicherheitslücken nicht erlauben.‎ Das Bundesjustizministerium verwies dagegen darauf, dass die Zahl der Stellen beim Generalbundesanwalt zuletzt aufgestockt worden sei. Für 2016 seien 17, für dieses Jahr nochmal zehn neue Planstellen geschaffen worden.

In einem Interview mit der "Welt am Sonntag" sagte Frank, dass alleine im vergangenen Jahr mehr als 200 Fälle mit islamistisch-terroristischem Hintergrund neu eingeleitet worden seien. Davon hätten 140 Verfahren mit knapp 200 Beschuldigten im Zusammenhang mit dem Konflikt in Syrien und im Irak gestanden. Anfang 2014 habe diese Zahl noch bei fünf Verfahren mit acht Beschuldigten gelegen. Hinzu kämen Verfahren gegen Taliban-Kämpfer, die sich in Deutschland aufhielten.

"Wir haben derzeit rund 115 bis 120 staatsanwaltschaftliche Sachbearbeiter", sagte Frank. "Aber wenn ich mir die Vielzahl der Verfahren anschaue, bleibt es eng." Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof ist die oberste Strafverfolgungsbehörde in Deutschland bei Straftaten gegen die innere und äußere Sicherheit, beispielsweise Landesverrat oder Terrorismus.