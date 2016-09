Gericht bestätigt Unrechtmäßigkeit von Teilräumung linken Berliner Wohnprojekts

Im Streit um die Teilräumung eines alternativen Berliner Wohnprojekts hat das Landgericht Berlin erneut die Unrechtmäßigkeit des von der Polizei unterstützten Vorgehens bestätigt. Einer Gerichtssprecherin zufolge hielt Richterin Nicola Herbst in dem Eilverfahren am Mittwochvormittag an ihrem Versäumnisurteil vom 13. Juli fest und wies damit die Beschwerde des Hauseigentümers der Rigaer Straße 94 ab. Herbst empfahl demnach eine außergerichtliche Einigung.

Der Wohnprojektverein Freunde der Kadterschmiede hatte gegen die Räumung eines Festsaals und anderer Räumlichkeiten in dem Haus im Stadtteil Friedrichshain geklagt. Bei der Inbesitznahme durch vom Eigentümer beauftragte Baufirmen waren diese am 22. Juni von einem massiven Polizeieinsatz begleitet worden. In der Folge kam es wiederholt zu teils heftigen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Angehörigen wie Sympathisanten der Berliner Hausbesetzerszene.

Das Gericht erklärte diese Teilräumung im Juli für unrechtmäßig, weil der Besitzer weder einen Räumungstitel vorgelegt noch einen Gerichtsvollzieher zur Vollstreckung mitgebracht hatte. Nach dem Urteil musste der Eigentümer dem Klägerverein die Räume vorläufig zurückgeben.

"Das Gericht geht von einer unrechtmäßigen Räumung aus", sagte die Gerichtssprecherin am Mittwoch. Zugleich habe Herbst deutlich gemacht, dass die Aussichten des Hauseigentümers in einem Hauptsacheverfahren besser stünden als die des Vereins. Dann sei mit einer Bestätigung der Eigentümerrechte an den Räumlichkeiten zu rechnen.

Diese Einschätzung teilt der Klägeranwalt Lukas Theune. "Grundsätzlich ist Eigentum ein starkes Recht", sagte Theune der Nachrichtenagentur AFP. Allerdings sei Innensenator Frank Henkel (CDU) durch das Urteil vom Mittwoch widerlegt worden. "Im Juli sagte Herr Henkel, das Urteil sei nur wegen der Abwesenheit des Eigentümeranwalts gefallen", sagte Theune. "Der Anwalt war heute da, und das Urteil blieb das gleiche."

Die Grünen-Politikerin Canan Bayram, die für Friedrichshain im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt, erklärte im Kurzbotschaftendienst Twitter, Henkel habe "Rechtsbruch begangen". Der Innensenator kandidiert bei der Abgeordnetenhauswahl am 18. September als CDU-Spitzenkandidat. Die Opposition, aber auch die mit der CDU koalierende SPD des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller warfen Henkel im Streit mit den Hausbesetzern wiederholt eine bewusste Eskalation zu Wahlkampfzwecken vor.

Theune sagte, er habe gegen den Polizeieinsatz Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht. Diese sei zwar angenommen worden, doch der beklagte Polizeipräsident von Berlin habe dem Gericht bislang nicht geantwortet. Die Klage wird deshalb erst nach der Wahl verhandelt.